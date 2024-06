Danny Ocean: “Me gustaría ser recordado como alguien que sumó”

La adrenalina aún se sentía y ocupaba el espacio del Palacio de los Deportes en México donde Metro Puerto Rico se sentó a dialogar con Danny Ocean a solo horas de ofrecer el concierto con más audiencia que haya dado hasta el momento. En adelante, el cielo es el límite para el artista venezolano.

“Es el concierto con más audiencia mío en el que he hecho y en este lugar que ha tenido una historia muy bonita atrás”, comentó el cantante luego de su primera presentación en el Palacio de los Deportes en México y a horas de su segunda función en el prestigioso espacio.

PUBLICIDAD

“Es un sueño lograr hacer par de fechas aquí en el Palacio de los Deportes. México siempre ha sido como la base de este proyecto”, expresó, al plantear que fue gracias a la fanaticada mexicana que su canción “Me Rehúso” despegó y llegó a niveles que nunca pensó.

“Yo hago mucha música aquí [México], yo mucha música la termino aquí. Es un país que me ha recibido con brazos abiertos, no siendo de aquí. Siento que su gente es muy hermosa, siento que el público aquí siempre es a fuego. Desde el día uno me ha recibido así”, explicó.

Durante su presentación en el Palacio de los Deportes, Danny Ocean se mostró sorprendido con la acogida del público.

El concierto estuvo compuesto por temas de diferentes álbumes, pero centrado en su más reciente, ‘Reflexa’, que, en entrevista anterior, comentó que lo escribió durante otra gira.

“Yo creo que a medida que vas soltando las canciones, uno le va consiguiendo diferentes connotaciones. Yo creo que ‘Amor’, es una canción en ‘Reflexa’, es una canción me estoy dando cuenta que de verdad me la estoy escribiendo para mí en el espejo pidiéndome hablarme con más amor”, reflexionó sobre el tema que lo ha impactado.

PUBLICIDAD

Precisamente fue con el tema “Amor” que el venezolano logró su primer número uno en la radio estadounidense.

Asimismo, en septiembre comenzará su gira “Reflexa” por Estados Unidos llegando a 25 ciudades. Comenzará en Seattle, Washington y terminará en Miami, Florida.

Presentarse en Puerto Rico es una tarea pendiente para el artista. De hecho, comentó que es algo que le gustaría hacer en un futuro cercano.

“Yo se lo he dicho al equipo. Yo quiero ir a Puerto Rico, de hecho hay conversaciones. Estamos viendo cómo hacemos”, confesó.

Sin importar cuánta fama tenga Danny Ocean, ni cuántos logros ha acumulado en su carrera, el artista se mantiene firme en quién es y simplemente quiere aportar felicidad al mundo.

“Me gustaría ser recordado como una persona que aportó un granito de arena. Yo no pido mucho, simplemente, me gustaría ser recordado como alguien que sumó, no alguien que restó”, dijo horas antes de su segunda cita con el público mexicano que por dos noches vibró con el artista.