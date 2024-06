Cristina Porta: “Hay cosas en las que me equivoqué con Maripily”

La periodista y publicista española Cristina Porta, la decimocuarta eliminada de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), reveló detalles de su relación con la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera.

La periodista reveló que, a pesar de que ambas protagonizaron varios enfrentamientos durante la temporada, actualmente mantienen una amistad. Asimismo confesó que Maripily fue una de las habitantes que siempre estuvo cerca de ella y la trató bien.

“La gente puede hablar y decir ‘qué falsa eres porque tú con Maripily en algún momento…’. Estuve tres meses y medio, obviamente tuve una etapa en la que estaba mal con Maripily, pero si sopesamos lo bueno y lo malo estuve muchísimo más tiempo bien. Creo que hay cosas en las que me equivoqué con Maripily. Yo la entendí mucho al principio y después con algunas informaciones [que recibíamos del exterior] las dos nos tiramos. Pero sí me arrepiento de algunas cosas porque es verdad que yo siempre sentí a Maripily cerca de mí”, confesó en entrevista con People en Español.

La española también habló sobre el cantante mexicano Lupillo Rivera: “Le cogí cariño. Entiendo que mucha gente dice ‘o Lupillo o Maripily’. Actualmente tengo más relación con Maripily, pero les tengo cariño a los dos porque me trataron bien. No creo que tenga que elegir en ese sentido. Con ellos dos llegué a conectar en esa casa, llegué a conocer lo mejor y lo peor de cada uno de ellos y ahora mismo me quedo con lo mejor”.

Sobre el resultado de la final, Cristina reveló que creía Lupillo Rivera quedaría en segundo lugar. El mexicano quedó en el tercer lugar de la controversial competencia, logrando obtener el maletín de $50 mil dólares.

“Yo pensaba que iba a quedar al menos segundo. Yo veía la final esta estampa de Maripily y Lupillo, pero al final Tierra tiene muchísimo público y si quedó segundo Romeh es porque se lo merecía. Pero sí es verdad que yo no me lo esperaba porque soy colaboradora de realities, entonces a mí me gusta que ganen los protagonistas”, añadió.

Maripily se coronó como la ganadora indiscutible del reality show, al alzarse con el codiciado premio de $200,000.

“Obviamente Maripily fue una clara protagonista de este reality, pero no podemos negar que Lupillo también. Pero tercero también está muy bien porque yo ni siquiera tuve un puesto en la final. Y también fui protagonista. Así que está muy bien”, concluyó.