Aleska Génesis rompe el silencio: “Aguanté demasiado”

La modelo venezolana y sexta finalista de la cuarta temporada del reality show “La casa de los Famosos″ (LCDLF), Aleska Génesis, acudió a sus redes sociales para revelar detalles de lo que vivió en la competencia y poner un alto a las críticas que ha recibido.

La modelo expresó su indignación por el apoyo que están recibiendo exhabitantes de la cuarta temporada que, según ella, han recurrido al abuso, al maltrato verbal y al acoso constante.

“He estado reflexionando estos días y es increíble como hay quienes apoyan el ABUSO, el BULLYING o el MALTRATO VERBAL incluso hay quienes lo normalizan y hasta les parece un chiste y se ríen de que una persona Grite, Ofenda, Insulte, Intimide, Difame, Mienta, Acose, Hostigue, etc ... (a algunos eso los representa) (sic.)”, compartió en redes sociales.

“En #LCDLF4 tuve muchísima paciencia cuando recibí este tipo de Abuso! Aguanté demasiado y me siento muy orgullosa de mi porque aunque muchas veces ignoré y en otras me defendí, mantuve siempre la calma y nunca tuve que bajar al nivel de humillar, intimidar, mentir, difamar, ni atacar a nadie con información externa de su vida personal y más siendo un tema tan delicado (contribuyendo a una falsa campaña de desprestigio y difamación) para llegar a una final a diferencia de otras personas a quienes se lo aplaudieron mientras lo hicieron!! LO BUENO SE VIO MALO Y LO MALO FUE APLAUDIDO! (sic.)”, añadió.

Asimismo, la modelo habló sobre una percance de salud que vivió en el show y que nunca llegaron a mostrarlo a la audiencia.

“Por cierto todo lo que salía en el 24/7 no fue todo lo que en realidad pasaba dentro de la casa y ya entiendo por qué censuraban tanto, incluso me desmayé por tanto acoso e insultos y estoy segura que muchos de Uds ni lo vieron). Solo les digo algo, miles de personas se Suicidan por este tipo de abuso…Esto es un llamado a la sociedad, hay que tener cuidado con las cosas que aplaudimos.. No es cuestión de género, TODOS MERECEMOS RESPETO!!NO APOYES EL BULLYING, NO A LA VIOLENCIA… NO AL MALTRATO!!”, concluyó.

Una de las ”enemigas” más fuertes de Aleska Génesis en la competencia fue la empresaria boricua, Maripily Rivera.

En una entrevista a su salida de la casa-estudio, la modelo venezolana dijo que no entendía cómo Maripily Rivera llegó hasta la final con las actitudes que tuvo durante toda la temporada.

“No sé en qué sociedad estamos viviendo que le gusta o apoya más el hate”, expresó en entrevista con la revista People en Español. “Quizá me faltó ser un poquito más mala”, dijo entre risas.

“Creo que me faltó ser un poquito más mala porque no puedo entender como por ejemplo, una persona como Maripily, que ha intentado, humillar, intimidar, se ha metido con la gente, ha hecho bullying, ha gritado, ha dicho groserías, o sea ha hecho de todo ha creado estrategias y se ha comunicado con gente antes de entrar al juego cómo ha llegado tan lejos incumpliendo incluso las reglas y metiéndose con tanta gente”, expresó.

Del mismo modo, la modelo admitió que quedó impresionada con los resultados de la votación por parte del público que la prefirió a la actriz Geraldine Bazán por encima de ella. Esta pensó que cuando quedó con la actriz por la sexta posición no sería eliminada, pero se llevó una gran sorpresa.

“Cuando dejaron la última con Geraldine yo miro a Lupillo y le hago señas como tranquilo, como dándole seguridad de que yo me quedaba dentro de la casa…y que ella salía porque lo vi nervioso. Cuando me nombran a mí no me lo esperaba, juré que salía Geraldine”, añadió.

Por su parte, Maripily no se quedó callada y respondió a las declaraciones de Aleska, a quien acusó de ser falsa y desleal.

“Aleska es lo más falso. La he perdonado mil veces y le he dado oportunidades, pero yo creo que esa ni volviendo a nacer vuelve a ser real. Hay que presentarle a Anuel a ver si le sabe enseñar real hasta la muerte y sabe lo que es ser real,” afirmó Maripily.

La ganadora del reality relató un incidente ocurrido en el aeropuerto de México. Según la puertorriqueña, la modelo le dijo: “Disculpa, se acabó todo, no hay nada, ya todo se acabó”. Sin embargo, al llegar a Miami, Aleska dijo a los medios que Maripily no merecía ganar, lo que Maripily considera un acto de hipocresía.

“Yo la perdono en el aeropuerto de México, cuando llegamos a Miami le preguntan por mí, y ella dice que yo no fui merecedora de ganar, qué loca,” expresó.

De igual forma, Maripily también criticó la necesidad de Aleska de buscar atención a través de otros. “Ella es una mujer que para llamar la atención quiere apagar la luz de los demás, necesita empoderarse al lado de hombres, hacer lo que está haciendo y es mejor ignorarla,” reiteró.

La tensión entre Maripily y Aleska ha capturado la atención del público, añadiendo un capítulo más a la saga de “La Casa de los Famosos” y dejando claro que, fuera de la casa, las rivalidades continúan tan intensas como dentro.