¿Cuándo retomará Kate Middleton sus deberes reales? Esto es lo sabe

Luego de que hace un par de meses, Kate Middleton reveló que padece cáncer, y que se tomaría un tiempo para enfocarse a su tratamiento, han surgido muchas dudas por saber cuándo será que la Princesa de Gales retomará sus deberes reales.

Aquí te compartimos qué es lo que se sabe sobre su agenda y su posible regreso a la Corona Inglesa.

¿Kate Middleton retomará sus deberes reales?

Según una fuente cercana a Kate Middleton parece que no tiene intención de retomar sus compromisos públicos durante el resto de 2024, ya que sus tratamientos contra el cáncer son su principal prioridad.

Inicialmente, se había estimado que regresaría a sus deberes reales este otoño, según informó Daily Mail. Sin embargo, según un reciente reporte de The Daily Beast, la agenda de la princesa está vacía, lo que sugiere que es probable que no vuelva a sus compromisos este año.

“Muchas personas involucradas en la planificación necesitan saber con mucha antelación qué están haciendo los directores. Me han dicho que la agenda de Kate para este año está vacía. No hay nada planeado. Es posible que no aparezca en público durante el resto del año”, indicó una fuente.

¿Qué pasará con la Princesa de Gales?

Se prevé que la princesa de Gales grabe otro video similar al que compartió para informar sobre su diagnóstico de cáncer.

“No descartaría otro mensaje en video actualizando al Reino Unido sobre su salud. Esa resultó ser una forma muy eficaz de mantener a raya a los teóricos de la conspiración.

“La clave para ella ahora es evitar cualquier tipo de estrés o ansiedad y simplemente seguir adelante con la tarea de mejorar. Saldrán del apuro y se irán a Sandringham en el momento en que terminen las clases”, agregó la fuente.

Así que sólo queda esperar noticias oficiales por parte de Kate, para saber qué pasará con sus compromisos reales.