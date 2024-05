De luto la periodista boricua Astrid Rivera

La productora y periodista puertorriqueña, Astrid Rivera, reconocida por su trabajo en el programa matutino “Despierta América” de la cadena Univisión, se encuentra de luto tras el fallecimiento de su abuela.

Rivera, quien se destaca por trabajar en la cobertura de informaciones de alto perfil, interés humano, estilo de vida y entretenimiento para la comunidad latina en Estados Unidos, compartió la triste noticia a través de sus redes sociales, donde recibió numerosas muestras de apoyo y condolencias.

“Qué privilegio me dio la vida de contar y tener las abuelas más amorosas, más dadas, más fuertes del mundo. La última que me quedaba acaba de emprender su viaje al paraíso. Me quedo con su sonrisa, con sus facciones de rostro, que son muy parecidas a las mías”, comenzó diciendo la comunicadora.

La locutora de radio y creadora de contenido multimedia destacó que su abuela fue una fuente constante de amor y apoyo en su vida. Asimismo, la reportera aseguró que siempre recordará su dulzura y los cuidados que le brindó.

“Su amor, sus cuidados, su dulzura, el saborcito de su comida, su tono de voz alto (que heredé) serán irremplazables. Descansa, mamá Julia. Goza de la plenitud que te da haber llegado al paraíso celestial. Pasar tiempo con quien amamos en el proceso es sanador”, agregó.

Rivera posee una basta experiencia en los medios de comunicación, donde ha tenido la oportunidad de entrevistar a celebridades, políticos y personalidades influyentes como Martin O’Malley, Vin Diesel, WalterMercado, Adamaris López, Sonya Smith, Ricky Martin, Lupita Ferrer, entre otros.

De la misma forma, ha realizado varias investigaciones sobre situaciones que afectan a la Isla, entre ellas, la “Marginación de Minorías y Negocios de Prostitución en Puerto Rico”.

En el 2012, fundó LatinBlah, una plataforma digital dirigida al mercado hispano.