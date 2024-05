“El mundo está bien diferente”: Raphy Pina anuncia fundación y asegura pronto lo volverán a ver

El productor de artistas del género urbano, Rafael “Raphy” Pina Nieves confirmó que ya se encuentra junto con su familia mientras cumple el último proceso de su sentencia a nivel federal por el caso de ley de armas que enfrentó hace tres años y por el cual ha cumplido una condena en los Estados Unidos.

Pina se comunicó con sus seguidores a través del sistema de mensajería de Instagram, con un largo mensaje donde anuncia la apertura de una fundación para ayudar a jóvenes, llamada Fundación Raphy Pina.

“Familiaaaaaaa, Familia porqué gracias a Dios, a mi familia, amigos y familia cibernética me mantuve con FE y con ganas de aprender de todo este proceso. Me siento un poco desorientado porqué aunque fueron dos años hoy en día el mundo está bien diferente. Como vemos sigue reinando lo malo y lo bueno no es aplaudido. Yo no quiero aplausos, quiero vivir aprovechando el día a día en mi nueva oportunidad o nuevo capítulo y aportar de manera positiva a la cultura. Por eso hoy estoy en proceso de abrir mi fundación para ayudar a jóvenes, hogares y entidades que necesiten de mi tanto económico como personal, para sumar con la ayuda de ustedes a quienes lo necesiten. Empiezo lanzando mi 3ra colección de ropa @pinarazzishop que todos los fondos que se reciban serán utilizados para esas obras”, lee parte del mensaje.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar que jamás lo imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones. Ya no queda mucho para prender ese LIVE y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”, añade.

Dentro de sus expresiones, el productor afirma que aún no puede realizar transmisiones en vivo a través de sus redes sociales mientras cumple la última parte de su sentencia.

Pina se encuentra en un centro de transición y adaptación “halfway home” en Miami donde cumplirá el resto de la sentencia que cumple por su caso a nivel federal.

Raphy Pina fue sentenciado en mayo del 2022 a tres años y cinco meses detrás las rejas. El juez federal Francisco Besosa estuvo a cargo de la sentencia por dos cargos de posesión ilegal de armas por los que fue hallado culpable en diciembre del 2021.

La sentencia impuesta por Besosa, de 41 meses, ubica al tope de las guías que ofreció el informe presentencia. A la luz del historial criminal de Pina y la gravedad del delito, el informe sugirió una pena de entre 33 y 41 meses.

De esa forma, Besosa denegó tanto la moción de la defensa para que a Pina se le concediera una probatoria o un periodo de arresto domiciliario como la petición de la fiscalía para que la pena de cárcel fluctuara entre los 46 y 50 meses.

El juez federal, además, le impuso a Pina tres años de libertad supervisada cuando cumpla con el término de prisión, así como una multa de $150,000.

Pina fue el manejador de Daddy Yankee durante los últimos años de trayectoria en el género urbano y también se encargó de la carrera de su ahora esposa Natti Natasha.