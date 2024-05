Maripily Rivera revela momento crítico de salud durante “La Casa de los Famosos”

La ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, Maripily Rivera, compartió detalles sobre los serios problemas de salud que enfrentó durante su participación en el reality show.

“Fue muy fuerte en algún momento; mi salud se vio afectada,” confesó Maripily a la prensa. “No sé si ustedes lo supieron, pero sí. En algún momento cuando me tocó dar la curva de la vida, sufrí un shock emocional y mi presión estuvo a 60. Me bajó mucho la presión y creí que en algún momento me iba a dar algo, me sacaron por casi una hora.”

A pesar de estos desafíos, Maripily mantuvo una apariencia de fortaleza frente a las cámaras. “En toda esa semana yo estaba mal aunque ustedes me vieran bien porque yo soy una mujer que aunque yo esté mal yo no me dejo sentir, no lo demuestro. Estaba en una depresión muy fuerte, pero todo el tiempo me ponía bonita, era fuerte, tenía que seguir”, continuó.

El punto de inflexión para Maripily llegó cuando recibió una visita sorpresa de su hijo, Joe Joe, un momento que describió como crucial para su bienestar emocional.

“Luego llega mi hijo en esos momentos y me da la energía que necesito, me lo traen de sorpresa. Yo creo que la producción me lo trajo de sorpresa porque sabían que ya yo estaba decaída, fue muy fuerte. Y cuando veo a Joe Joe eso fue como darme esa inyección que necesitaba de energía, de fuerza. Él me dijo ‘mami está bien, Puerto Rico te apoya”, epxresó.

Este emotivo encuentro con su hijo no solo le devolvió la energía necesaria para continuar en el programa, sino que también subrayó el importante papel que juega su familia en su vida. La experiencia de Maripily en “La Casa de los Famosos” ha demostrado ser una mezcla de desafíos personales y momentos de triunfo, revelando su resiliencia y determinación frente a la adversidad.

Anteriormente Maripily dijo, “Yo soy una mujer que trabajo mucho y que todo el mundo acapara. Ese día me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice ‘Ay Mari, tienes la boca virada y el ojito apagado’. Llamé a mi médico y me dijo ‘yo creo que a ti te dio un stroke’”, dijo Rivera entrevista con el programa “La mesa caliente” (Telemundo).

Esta añadió que: “Al otro día me hago los exámenes. [El doctor me dice] que me dio un derrame cerebral, pero que fue algo leve. En qué momento... no lo sentí”.

En ese momento, Maripily indicó que se encontraba 100 por ciento recuperada y que de la dicha situación aprendió a descansar.

“Aprendí, primeramente a descansar, a dejarme llevar por el cuerpo cuando está cansado. [También] a no estresarme tanto y a bajarle un poco al trabajo porque nosotros nos vamos y el trabajo y el cuerpo se quedan”.

La ponceña logró reunirse hoy jueves con los fans quienes la recibieron con baile y música en el Aeropuerto Internacional, Luis Muñoz Marín.

Luego de la conferencia de prensa, Maripily se dirigió a la caravana para tomar la avenida Román Baldorioty de Castro, hasta el residencial Luis Llorens Torres, donde se espera que Maripily entre en una grúa canasto. Allí, se le realizará un acto de recibimiento en el parque de pelota. Más tarde, continuarán por el segundo elevado de la Baldorioty, frente al Norte Shopping Center, donde habrá un acto musical y con bailarines. La ruta continuará por el Puente San Jorge, Avenida De Diego, Museo de Arte, Edificio Minillas, hasta el Centro de Bellas Artes realizándose una tercera parada para una presentación artística.

Posteriormente, se seguirá hacia la Parada 18, en dirección hacia el Condado, y la Avenida Ashford. En Ventana al Mar habrá otra intervención musical. Poco después, en el Puente Dos Hermanos estarán presentando un show de motoras en honor a Maripily con Rey Charlie y los motociclistas.

Por último, la ganadora de La Casa de los Famosos se dirigirá hasta el Distrito T- Mobile, donde se llevará a cabo la actividad oficial.