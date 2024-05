Maripily dice que está “ansiosa” de llegar a Puerto Rico y compartir con el público boricua

La máxima ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), Maripily Rivera, aseguró en la mañana del jueves que está “ansiosa” de llegar a su país natal, Puerto Rico, para compartir con el público que la apoyo durante su paso por el reality show.

“Estoy ansiosa, me siento en una nube. Mi cuerpo está aquí, pero estoy en una nube, y ya quiero llegar”, expresó emocionada la ponceña en entrevista con Telemundo Puerto Rico.

“(Esta experiencia) es una bendición de Dios. Mi vida cambió. Le doy gracias a papá Dios porque estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, de mi carrera. A Dios le doy gracias y a ese público encantador que creyó en mi, que me apoyó, que me abrazó y me hizo hacer mi sueño realidad”, agregó.

Asimismo, bromeó diciendo que espera alguien le lleve el plato de arroz con habichuelas, bistec encebollado, arañitas y plátanos verdes para “estar con fuerzas en esa caravana y recibimiento que me tiene Puerto Rico”.

María del Pilar Rivera Borrero, su nombre de pila, regresará a la Isla este jueves, y se llevará a cabo una caravana de recibimiento.

Las autoridades brindarán apoyo en la seguridad y el tránsito durante el recibimiento de la boricua. Además, estará en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín desde las 6:00 de la mañana, donde se espera que a las 12:40 de la tarde, en el Terminal de Jet Blue, se realice una conferencia de prensa.

Luego, a eso de las 4:00 de la tarde, la caravana saldrá del aeropuerto y tomará la avenida Román Baldorioty de Castro, hasta el residencial Luis Llorens Torres, donde se espera que Maripily entre en una grúa canasto. Allí, se le realizará un acto de recibimiento en el parque de pelota.

Más tarde, continuarán por el segundo elevado de la Baldorioty, frente al Norte Shopping Center, donde habrá un acto musical y con bailarines. La ruta continuará por el Puente San Jorge, Avenida De Diego, Museo de Arte, Edificio Minillas, hasta el Centro de Bellas Artes realizándose una tercera parada para una presentación artística.

Posteriormente, se seguirá hacia la Parada 18, en dirección hacia el Condado, y la Avenida Ashford. En Ventana al Mar habrá otra intervención musical. Poco después, en el Puente Dos Hermanos estarán presentando un show de motoras en honor a Maripily con Rey Charlie y los motociclistas.

Por último, la ganadora de La Casa de los Famosos se dirigirá hasta el Distrito T- Mobile, donde se llevará a cabo la actividad oficial.

Las autoridades exhortaron a los conductores que tomen las debidas precauciones en el tránsito y hagan uso de rutas alternas.

Entre las rutas señaladas se encuentran el puente Teodoro Moscoso hacia The Mall of San Juan y la salida a la calle Marginal hacia la carretera 26 en dirección hacia Carolina.

Otra alternativa, es la salida hacia avenida Los Gobernadores hacia Piñones. Mientras que hasta Loíza y Canóvanas pueden tomar carretera 188 hacia los Outlet, y la salida Puente Conector, Isla Verde interior.

De Carolina a San Juan por la avenida 65 de Infantería, avenida Campo Rico hacia la 65 de Infantería y Ramal 8 hacia The Mall of San Juan.