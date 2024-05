¡Atención! Clovis Nienow está buscando una novia puertorriqueña

El decimotercer eliminado de la cuarta temporada de “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), el actor y modelo mexicano Clovis Nienow, dijo en una reciente entrevista que espera visitar la “Isla del Encanto” y que le presenten una puertorriqueña “guapísima y de buen corazón”.

“Maripily fue mi mamá dentro del reality pese a los conflictos que tuvimos y los solucionamos. Estoy súper contento por ella. Puerto Rico es un país hermoso que quiero visitarlo, que no lo conozco y se que también la gente de allá me apoya y me quiere, así que muy pronto voy a ir con Maripily a hacer fiesta por allá por Puerto Rico”, comenzó diciendo el azteca en entrevista con Telenoticias sobre el triunfo de Maripily Rivera en el reality show de Telemundo.

Acto seguido, la reportera boricua Lourdes Collazo, le contó que el segundo finalista— su compatriota y excampeón de fisicoculturismo, Rodrigo Romeh— dijo que compartiría su premio de $100 mil dólares con todos los integrantes del “Cuarto Tierra”, algo de lo que no estaba enterado.

“No sabía eso”, dijo incrédulo el mexicano.

“Romeh también se merecía esos $100 mil dólares. Lo que nos quiere llevar de fiesta, yo encantado. Yo ahí fluyo, soy un barquito navegando. Imagínese todos los de ´Tierra´ en una fiesta, estaría increíble”, manifestó Clovis a Collazo.

La reportera respondió: “Se van de playa para Puerto Rico”, a lo que contestó: “Estaría delicioso. Ahí me pueden presentar una mujer. Las puertorriqueñas me dicen que son guapísimas, buena mujer, buen corazón. Por favor, una novia de Puerto Rico consíganme”.

Finalmente, expresó que la modelo venezolana, Aleska Génesis— con quien tuvo un romance en su estancia en la Casa— es su amiga y que, por ahora, está enfocado en su vida personal y profesional, dejando entrever que no desea una relación amorosa con ella.

Cuando fue eliminado, aseguró que “yo le dije que la amaba y aquí afuera voy a seguir luchando por ella”.

No obstante, dentro del programa de telerrealidad, Clovis intentó conquistar a Aleska muchas veces, aunque esta en varias oportunidades lo rechazó, eligiendo al también actor mexicano, Christian Estrada, con quien dialogó durante una semana.

Con el paso del tiempo, al parecer a la ex del exponente urbano boricua, Nicky Jam, le comenzó a atraer el Clovis, lo que muchos catalogaron como una estrategia por parte de la venezolana.

Sin embargo, su juego continuó y todo hacía pensar que entre ellos pudiera haber algo más serio al momento de finalizar el reality show, pero esta teoría al parecer no se hará realidad.