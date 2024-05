Alana Lliteras anuncia nuevo proyecto tras su salida de LCDLF 4

La cuarta finalista del reality show “La Casa de Los Famosos 4″ (LCDLF), Alana Lliteras, anunció a través de sus redes sociales el nuevo proyecto que se trae entre manos.

“Antes de entrar a ´La casa de los famosos´ terminé mi primer libro, así que... tal vez pronto lo saque”, cuestionó la personalidad de televisión mexicana en las historias de su cuenta de Instagram, donde tiene casi medio millón de seguidores.

En los pasados días, Joe Joe, el hijo de la máxima ganadora de LCDLF 4— Maripily Rivera— reveló en una entrevista exclusiva con Metro Puerto Rico y Publimetro México que vería posible una relación con la azteca, una que su propia madre aprueba.

“Estoy abierto a lo que sea, soy una persona bien friendly, estoy abierto a una amistad, lo que sea. Uno no sabe lo que pueda pasar, el mundo da muchas vueltas”, contesto al preguntársele sobre los comentarios de Maripily quien llamó “la suegra de Joe Joe” a la madre de la también ganadora del programa televisivo “Top Chef VIP”.

Joe Joe ingresó en dos ocasiones a la casa-estudio ubicada en la Ciudad de México para visitar a su progenitora. La modelo y empresaria boricua ha demostrado durante toda la temporada el amor que siente por su único hijo. Incluso, este jueves dejó claro en una conferencia de prensa tras su llegada a su país natal que no tienen ningún romance y que su corazón le pertenece a su primogénito.

“Estoy soltera, no me pregunten de novios porque no quiero,” declaró la ponceña, dejando en claro que por ahora, su prioridad es su bienestar y metas individuales.

De igual forma, en una emotiva declaración, Maripily expresó su gratitud y dedicación hacia Joe Joe, a quien considera su mayor fuente de inspiración y motivación. Por lo que puntualizó que está soltera y enfocada.

“Le agradezco a mi hijo que es mi motor, es lo que me lleva y es ahora el único hombre que quiero en estos momentos en mi vida porque estoy enfocadita en lo que quiero hacer”, compartió la empresaria, mostrando el profundo amor y compromiso hacia su familia.