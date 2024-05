¿Qué hará Maripily con el premio de “La Casa de los Famosos”?

La empresaria y modelo boricua María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”, hizo historia el lunes al ser seleccionada como la ganadora de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

El ‘huracán boricua’ se llevó el gran premio de $200 mil. Mientras que el segundo lugar lo obtuvo el mexicano Rodrigo Romeh y el cantante Lupillo Rivera se quedó en el tercer lugar. Estos ganaron $100 mil y $50 mil, respectivamente.

“Me siento supercontenta. Todavía estoy asimilando el momento de ser la ganadora de la cuarta edición de La casa de los famosos y de vivir tantas emociones que dejé cuando apagué esas luces el lunes. Estoy todavía en un sueño que no me lo creo, viendo todos los videos espectaculares de mi gente bella de Puerto Rico celebrando”, confesó en entrevista con People en Español.

Sobre qué hará con el gran premio, contestó: “Los voy a dejar en el banco un poquito de tiempo para que tomen intereses y después quiero montar un gimnasio para mujeres espectaculares como ellas siempre me lo han pedido porque yo entiendo que las mujeres deben de tener su amor propio de cuidarse y verse bellas”.

La boricua también confesó que, por el momento, no tiene interés de volver a participar en un reality show: “En estos momentos te comentaría que como no me han dado break y como son 4 meses que estuve aislada y pasaron muchas cosas te diría que no. No sé si en un futuro dependiendo el tipo de reality, dependiendo del tiempo. Tendría que pensarlo.”

Maripily Rivera llegará este próximo jueves a la isla, y se llevará a cabo una caravana de recibimiento.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, el 23 de mayo la caravana saldrá desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín a las 4:00pm y recorrerá el expreso Román Baldorioty de Castro, posteriormente por la autopista José de Diego, para pasar por la Avenida Juan Ponce de León rumbo al puente Dos Hermanos hasta llegar al Distrito T-Mobile donde la modelo podrá compartir con su público.

A través de declaraciones escritas, Rivera, invitó a todo el público a darse cita al recibimiento donde pidió compartir con la fanaticada que la ha apoyado durante los pasados meses mientras estuvo en la competencia.

“Quiero abrazar a mi Isla y sentirlos. Saber cómo se han desbordado durante estos 119 días que estuve encerrada, pero que no se despegaron de mí y, eliminación tras eliminación, decidieron mantenerme en la casa hasta hacerme su ganadora”, expresó la modelo y empresaria, quien aún no ha realizado el apoyo masivo que se le brindó en todo el país.

“Esto es un triunfo para celebrarlo con mi gente, porque fue por ellos y por el compromiso que sentía hacia mi gente, que no me quité y me mantuve firme hasta el final siendo la mujer fuerte y real que todos ya conocen”, añadió Maripily.

Se exhorta a que más grupos se unan a esta celebración de pueblo que culminará con espectáculos artísticos a lo largo de toda la noche a cargo de: Grupo Karis, Joseph Fonseca, Sanchz, Michael Stuart y La India, entre otros, en el Distrito T-Mobile, en donde además, el Huracán Boricua compartirá de cerca con su público.