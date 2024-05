La empresaria y ganadora de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), Maripily Rivera, arremetió contra el cantante mexicano Lupillo Rivera a horas de su salida del programa, donde este quedó en tercer lugar y se llevó $50 mil.

Drama en la cocina: Alicia Machado protagoniza encontronazo con otra concursante de “Top Chef VIP 3″

PUBLICIDAD

‘Round’ final: Maripily y Lupillo vuelven a pelear a horas de la final de “La Casa de los Famosos 4″

“Yo creo que él le tiene envidia a la mujer exitosa, a la mujer fuerte. Él todavía estaba con gafas que no me quería ni ver... se puso gafas y todo. Parece que le daba verguenza. Yo me despedí de mis compañeros, pero de él no me despedí para nada. Él se creía que yo era cualquier ‘zanganita’ de por ahí”, dijo Rivera, de 46 años, quien obtuvo un premio de $200 mil luego de cuatro meses encerrada en la casa-estudio, donde convivieron 27 celebridades.

Durante la competencia, que dio inicio en enero de 2024, Maripily y Lupillo protagonizaron varias peleas y encontronazos.

Maripily es la cuarta mujer en ganar el controversial y popular programa y se une a Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson Berríos.

Maripily Rivera sobre Lupillo: “Creía que yo era cualquier ‘zanganita’ de por ahí”

Telemundo domina el horario estelar del lunes con la final de “La Casa de los Famosos 4″

Durante la final de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos”, Telemundo dominó el horario de 8:00 a 11:00 de la noche como la cadena más vista de la televisión sin importar el idioma.

PUBLICIDAD

“La final llega mientras la cadena celebra 12 semanas consecutivas de triunfo como el canal en español número uno entre adultos de 18-49 años y televidentes totales en el horario estelar de lunes a domingo de 7 a 11 p.m”, lee un mensaje de la cadena en las redes sociales.

La final de LCDLF 4 contó con el triunfo de la empresaria boricua Maripily Rivera, quien se llevó $200 mil como premio. Mientras, el segundo lugar lo obtuvo el mexicano Rodrigo Romeh y el cantante Lupillo Rivera se quedó en el tercer lugar. Estos ganaron $100 mil y $50 mil, respectivamente.

El cuarto y quinto lugar fueron ocupados por las mexicanas Alana Lliteras y Geraldine Bazán, respectivamente.

Al final de la gala, Telemundo anunció que la quinta temporada de LCDLF será All Stars, es decir que varios exparticipantes del programa regresarán como habitantes. La misma estrenará en el 2025.