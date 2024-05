Lupillo Rivera cuestiona por qué Puerto Rico pudo votar en LCDLF

El cantante mexicano, Lupillo Rivera, cuestionó en un video en vivo a través de Tik Tok por qué Puerto Rico pudo votar en las galas de eliminación y la final de “La Casa de Los Famosos 4” (LCDLF).

“Si pudo votar Puerto Rico, ¿por qué México no pudo votar?”, expresó el “Torito del corrido”, quien se encontraba junto a su familia.

La “Isla del Encanto” es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, donde los locales son ciudadanos estadounidenses. Su forma de gobierno es el Estado Libre Asociado o mancomunidad, donde Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, los puertorriqueños no necesitan pasaporte para ingresar a algún territorio estadounidense y su moneda es el dólar estadounidense.

El pasado lunes, Lupillo quedó en el tercer lugar de la controversial competencia, logrando obtener el maletín de $50 mil dólares. Por su parte, su compatriota, el excampeón de fisicoculturismo Rodrigo Romeh, se posicionó en el segundo lugar llevándose $100 mil. Mientras, la empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera, fue la máxima ganadora, quien obtuvo el tan codiciado premio de $200 mil.

El reality show tiene su propia versión en el país norteamericano, “La Casa de Los Famosos México”, donde solo los mexicanos pueden votar. Precisamente, en 2023 realizaron la primera temporada en la cual la celebridad de internet y actriz azteca, Wendy Guevara, se coronó como la ganadora. Es su transmisión final tuvo más de 21 millones de televidentes. Fue tanto el éxito que, en junio de 2024, comienza el segundo season.

Actualmente, Colombia también tiene su primera edición, “La Casa de Los Famosos Colombia”, que se encuentra este miércoles en su día número 101. Cuentan con ocho participantes, de los cuales cuatro llegarán a la final. Aún no han anunciado la fecha de su culminación.