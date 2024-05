Mexicanos atacan a Christian Nodal por apoyar a Maripily Rivera en LCDLF 4

La empresaria y modelo puertorriqueña, Maripily Rivera, se convirtió la noche del lunes en la máxima ganadora de la cuarta temporada del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF).

Tras 119 días y 17 semanas, el conductor Nacho Lozano anunció al gran triunfador de esta edición fue la boricua, quien se encontraba disputándose el primer lugar con el campeón de fisicoculturismo mexicano, Rodrigo Romeh.

Lo que más llamó la atención fue que Rivera saltó de gran emoción, pues no se creía que había logrado llevarse el maletín de $200 mil dólares. Cuando se reveló el nombre de la ganadora, Romeh abrazó a Maripily y la felicitó por haber llegado tan lejos.

Como ya es costumbre en el programa de telerrealidad, el presentador principal le pidió a la ponceña que apagara las luces de la casa, mientras ‘La Jefa’ se despedía de ella, agradeciéndole por su tiempo en el espacio televisivo.

Así las luces de todas las habitaciones se apagaron, mientras Rivera salía directo al foro, para encontrarse con su familia, y con el resto de los participantes.

Sin embargo, durante la gala de nominación del domingo, los finalistas de la temporada— Maripily Rivera, Lupillo Rivera, Rodrigo Romeh, Geraldine Bazán, Alana Lliteras y Aleska Génesis— recibieron mensajes de apoyo por parte de otros famosos.

En el caso de María del Pilar— nombre de pila de la exmodelo del desaparecido programa televisivo “No te duermas”— obtuvo mensajes por parte de Anuel AA, Olga Tañón y Christian Nodal. Precisamente, los compatriotas del cantante de música regional mexicana no vieron de buena manera que respaldara a la boricua habiendo cuatro aztecas en la final.

“Que lastima con 4 mexicanos apoyo a puerto rico ojala se vaya para aya a sus conciertos 😡”, “Cancelado en México 🙅‍♀️❌️”, “Que se valla a Puerto Rico a Triunfar 🤑🤑”, “Como mexicana a mi no me representas ✖️✖️✖️” y “El que no quiere a su patria no quiere ni a su madre”, fueron algunos de los comentarios destacados en la más reciente publicación de su cuenta de Instagram.

Al momento, Nodal no ha respondido a los ataques de los mexicanos.

Los premios de la cuarta temporada

Maripily Rivera - $200 mil dólares

Rodrigo Romeh - $100 mil dólares

Lupillo Rivera - $50 mil dólares

¿En qué lugar quedaron los finalistas?