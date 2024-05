Chucho Valdés y su Orquesta Irakere celebrarán sus 50 años de trayectoria en el CBA de Santurce

La legendaria figura del jazz latino, Chucho Valdés, llega a la Isla junto con su icónica Orquesta Irakere, para ofrecer un concierto único que promete ser una explosión del son cubano fusionado con ritmos de rock, jazz y funk. El concierto se llevará a cabo el sábado, 2 de junio de 2024 en el Centro de Bellas Artes de Santurce a las 6:00 p.m.

El maestro Jesús “Chucho” Valdés es uno de los pianistas y compositores más influyentes en la historia del jazz latino. Ganador de siete premios Grammy y seis premios Grammy Latino junto a su Orquesta Irakere, Valdés ha sido reconocido internacionalmente por su virtuosismo y creatividad, dejando una marca imborrable en el mundo de la música popular afrocubana.

El espectáculo, Chucho Valdés: Irakere 50 es una celebración de Irakere, la banda cubana que, con su fusión innovadora de jazz, música afrocubana y otros géneros, cautivarán al público con su energía contagiosa y talento magistral. Integrado por una nueva generación de músicos, ofrecerán un repertorio que incluye todos sus grandes éxitos y nuevas composiciones que Valdés escribió específicamente para este tributo a Irakere.

Sobre 25 producciones componen la trayectoria discográfica de Valdés, alguno de estos son: Misa Negra, Habana Crisol, Live at Village Vanguard, Juntos para siempre, Irakere 40, Mirror Mirror (Eliane Elias/Chick Corea/Chucho Valdés) y su más reciente, I missed you too, fue nominada al Grammy Latino.

Los boletos para el concierto Chucho Valdés: Irakere 50 están a la venta en Ticketera.com

También el en CBA de Santurce se presentará La Condenación de Fausto de Berlioz con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico la semana luego del evento de Chuco Valdés, el sábado, 8 de junio a las 7:00 p.m.

