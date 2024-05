Anitta pierde más de 200 mil seguidores en Instagram tras revelar que practica la santería

La cantante brasileña, Anitta, se encuentra en el ojo del huracán, luego de revelar en un reciente video musical titulado “Aceita” que practica la religión de la santería.

En el video, la artista presenta imágenes de una lectura de caracoles y una limpieza espiritual, siguiendo la tradición de la religión Yoruba. Acto seguido, perdió más de 200 mil seguidores en Instagram en menos de dos horas. Actualmente, cuenta con 64.8 millones.

Ante esta situación, la artista decidió expresar su postura y responder a las críticas. Asimismo, hizo un llamado a la evolución y a la paz, señalando la importancia de encontrar un término medio y renunciar a la intolerancia para evitar conflictos y guerras innecesarias.

“Creo que las religiones son ríos que fluyen en el mismo lugar: Dios, la inteligencia suprema. No creo en el cielo y el infierno, no creo en el diablo... Creo que todos tenemos el poder de manifestar lo divino y el diablo en nosotros. Cuando recibo mensajes de repudio e intolerancia religiosa, no siento que la energía divina se derrama hacia mí, siento la energía opuesta. Tengo fe, no tengo miedo”, explicó Anitta.

“No deseo castigar ni juzgar a ninguna de las personas que me atacan en este momento por exponer mi religión. Ojalá sigan el camino de la evolución. Cada uno a su tiempo Si seguimos exigiendo que el otro piense como ustedes, si seguimos con la intolerancia, si no aprendemos a renunciar a una cosa u otra en nombre de la paz, encontrando un término medio, nuestro mundo terminará en guerra, matando el uno al otro para estar justo al final de la discusión. Incluso pueden olvidar cómo comenzó la discusión. Solo se queda pelea tras pelea”, agregó.

Además, compartió fotos en las que aparece vestida de blanco junto a su padre, hermano y sobrino, mostrando caracoles y collares relacionados con la religión africana.