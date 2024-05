Luar La L confirma que su perro “Johnny” fue encontrado muerto

El exponente urbano Raúl Armando del Valle Robles “Luar La L” confirmó el viernes que su perro fue encontrado muerto tras denunciar que había sido robado en la zona de Río Grande.

“Que en paz descanses 💔 Tu muerte no será en vano, por ti todo va a cambiar, por ti el mundo está abriendo los ojos del abuso que tiene con los animales en puerto rico, por ti miles de perritos se van a salvar, tú llegaste a mi vida en un momento donde hasta a mi familia había perdido y es como si Dios te mandó con 2 propósitos, 1 - darme esa compañía y ese amor incondicional que brindaste hacia a mi como yo a ti, muchas noches dormiste conmigo hasta en mi misma cama, te ibas conmigo pa donde sea y te dejaste querer por todos, me diste esa fuerza que necesite en ese momento. 2 - Ya que mi vida volvió a caer en tiempo y logré recuperar lo que había perdido ( Mi familia )”, escribió el artista.

“Llego el momento de cumplir tu 2do propósito, el cual lo lograste aunque te constara la vida…. Estás exponiendo la realidad de todo lo que lleva pasando por años con los animales, estás haciendo que masas mundiales cambien su forma de pensar, haciendo que la gente se quite las vendas de la cara !!!!! Tú estás haciendo que los perritos como tú, de la calle sin dueño sin un techo sin comida asegurada sin amor tengan quizás un mejor futuro !!!! Llegaste de la calle y apareciste frente a mi casa no me hacía sentido, por qué mi casa ??? De tantas que hay ??? Por qué dormías en mi puerta ? Por qué no dormías donde primero te dieron comida y agua?? No me hacía sentido. Pero ahora entiendo. Este siempre fue tu propósito, Dios tenía un plan contigo y lo lograste, por eso se que Dios te tiene allá arriba con alas ahora mismo tu nombre va a vivir por siempre, ya que por ti todo cambiara”, continuó.

“Esto no se quedará así confía en mí. De lo único que estoy contento es que se que te di los últimos 8 meses de tu vida con todo lo que un perro callejero podría pedir, tú me cambiaste la mente y el corazón por siempre. Ojalá seas mi mascota en la tierra prometida si algun día logro llegar allá arriba. Te recordaré por siempre como el primer perro que rescaté 💔💔 🐶 🐕 pero prometo que no serás mi último. Nunca me he sentido tanto odio por el sistema de Puerto Rico y cómo funcionan estas cosas, abusadores”, concluyó.

Relacionado a esto, las autoridades llegaron esta tarde al Centro de Control y Albergue Capitán Correa que se encuentra en controversia por la alegada desaparición de animales que han sido llevados hasta el local en el municipio de Arecibo.

A través de las redes sociales se publicó un video donde se ven varios vehículos de la Policía de Puerto Rico y al policía municipal para llevar a cabo una orden de allanamientos que fue emitida en horas de la noche del jueves.

Según las autoridades, el juez Davier Alfaro Alfaro del Tribunal de Arecibo ordenó el allanamiento en el centro de animales con el fin de que se investigue el caso del perro “Johnny”.

La orden fue entregada al administrador de las facilidades, Carlos Casalduc. Las autoridades indicaron que buscaron en cuatro áreas de las facilidades: área de entrega, área cuarentena, área de adopción, área de la nevera -donde están los animales muerto. Así mismo, informaron que en esas zonas no se encontró al perro “Johnny”.

Posteriormente, el agente Joel Vidot Soto confirmó que en un solar yermo -en la parte posterior de las facilidades- se localizó una bolsa plástica de color negra que en su interior había el cuerpo de un perro en un avanzado estado de descomposición.

Administración Municipal de Río Grande atiende caso de “Johnny”

La Administración Municipal de Río Grande informó viernes que inició una investigación de la desaparición del perro ‘Johnny’.

Según se indicó, la administración comenzó una investigación tras recibir una denuncia sobre dos perros callejeros causando disturbios en la urbanización donde el cantante tiene una propiedad. El personal de Manejo de Emergencia Municipal movilizó a los perros al Centro de Control y Albergue Capitán Correa de Arecibo para su custodia.

Según la Ley 154-2008, que regula el bienestar y protección de los animales, los municipios deben manejar y controlar los animales realengos. Sin embargo, dentro de los procesos investigativos, el municipio de Río Grande movilizó personal de la Policía Municipal al albergue de Arecibo al no recibir respuestas del mismo.

Desde entonces, el municipio ha estado tramitando todo lo necesario para obtener acceso judicial y lograr tener acceso a la información, ya que el personal del albergue se negó a presentarla.

El alcalde de Río Grande llegó el jueves al albergue, coincidiendo con el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, y solicitó poder dialogar con el propietario del albergue, Carlos Casalduc Negrón.

Luego de varios intentos, González Damudt tuvo acceso al albergue y Casalduc Negrón le informó que los perros del Muncipio Río Grande no se encontraban en el lugar.

Posteriormente, el alcalde de Río Grande notificó a los representantes del artista que el perro Johnny no estaba en la propiedad y que los perros que estaban allí eran difíciles de identificar.

Los representantes no estuvieron satisfechos con la respuesta y solicitaron que se continuara el diligenciamiento para tener acceso al albergue, por lo que el personal de la policía municipal continuó los trámites para lograr acceder a la propiedad junto a la policía estatal, especializada en la Ley 154-2008.

Se informó que la administración continuará colaborando con la policía para el proceso hasta culminar con la investigación de este caso.