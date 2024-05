Ozzy Osbourne reveló que quiere un último concierto de Black Sabbath con el baterista original

Black Sabbath es actualmente una de las bandas de heavy metal más reconocidas, siendo su líder Ozzy Osbourne una de las figuras más importantes de la industria, y algo que el artista reveló recientemente es que le gustaría hacer un último show, con el baterista original, Bill Ward.

Aquí te contamos qué dijo el artista, sobre esta posibilidad, pues podría representar un regalo para los fans que los siguieron por años.

Las declaraciones de Ozzy Osbourne sobre un último show de Black Sabbath

Ozzy Osbourne expresó su interés en organizar un último concierto de Black Sabbath con la participación del baterista original Bill Ward. Recordemos Ward estuvo presente en la reunión de Black Sabbath en noviembre de 2011, pero se retiró poco después en 2012 debido a lo que él describió como un contrato injusto.

Durante las giras de reunión y despedida tituladas “The End”, el baterista Tommy Clufetos ocupó su lugar.

En el más reciente capítulo de The Madhouse Chronicles, Ozzy habló sobre su carrera en Black Sabbath con su amigo íntimo Billy Morrison. Durante la entrevista, Osbourne rememoró el último concierto de la banda en el Genting Arena de Birmingham el 4 de febrero de 2017. Morrison preguntó: “¿Qué sentiste en ese momento? ¿Estabas aliviado de que todo hubiera terminado?”.

“Sí, pero me entristeció que Bill no estuviera allí. Tommy Clufetos hizo un gran trabajo, pero no es Bill Ward”, dijo Ozzy.

Morrison preguntó si Ozzy estaba contento con el legado de Black Sabbath. “No. No fue Black Sabbath quien lo terminó. Está incompleto”, afirmó Ozzy.

“Si quisieran hacer otro concierto con Bill, estaría encantado de hacerlo. Sería genial si lo hiciéramos en un club o en algún lugar sin anunciar, simplemente subir al escenario y tocar. Empezamos en un club”, agregó.

El éxito de Black Sabbath

Desde sus humildes comienzos en Birmingham, Inglaterra, a finales de la década de 1960, hasta su consagración como leyendas del heavy metal, Black Sabbath ha dejado una marca indeleble en la historia de la música. Fundada por el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler, el baterista Bill Ward y el inigualable vocalista Ozzy Osbourne, la banda surgió en un momento de cambio cultural y musical, cuando el mundo estaba ávido de sonidos más oscuros y desafiantes.