Osmel Sousa opina sobre la renuncia de Miss USA y Miss Teen USA

Tras la polémica por las renuncias de la de las representantes de Miss USA y Miss Teen USA, Noelia Vloigt, y UmaSofia Srivastava, respectivamente, han surgido diversos rumores sobre los motivos que las llevaron a abandonar sus títulos, y ahora Osmel Sousa, quien es conocido como el ‘Zar de la Belleza’, compartió que piensa sobre la situación.

Aquí te compartimos qué dijo el especialista, quien es una de las figuras más importantes en este tipo de concursos, y que actualmente está colaborando con la organización de Miss Universo México.

¿Qué piensa Osmel Sousa sobre las renuncias de Miss USA y Miss Teen USA?

A raíz del alboroto causado, el asesor del presidente del certamen de Miss Universo, Raúl Rocha, emitió un controvertido comentario en respuesta a una publicación de la revista People en Español. Esta publicación trataba sobre las dos reinas de belleza que habían concluido su reinado como ganadoras de estas franquicias.

En el titular de la noticia, el medio se preguntaba qué podría haber motivado la renuncia de ambas reinas, y el comentario de Osmel Sousa fue: “Porque hay una mano peluda detrás de esto”.

Así fue como el cubano dio a entender que las cosas no estarían bien de forma interna en la organización.

¿Por qué se dieron las renuncias?

Un reportaje del New York Post proporcionó detalles sobre posibles motivos detrás de esta situación. Uno de los señalamientos más destacados, que ha ganado amplia difusión, es que ambas reinas estaban sometidas a un ambiente laboral poco favorable, lo que les afectaba emocionalmente, según reveló una fuente al medio estadounidense.

La fuente mencionó que “Noelia se despierta todos los días con hormigueo debido a los correos electrónicos de presunto acoso: ‘No hagas esto’, ‘no hagas aquello’, ‘elimina esa publicación’, ‘quítale me gusta a esta publicación’. No puedes hablar con nadie, recuerda tu contrato, no puedes ir aquí a menos que lo confirmemos’”.

La situación ha generado gran alarma, pues las cosas podrían no marchar bien dentro de la organización.