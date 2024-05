Didi Romero da recomendación a ‘influencers’ de Puerto Rico

La actriz y youtuber, Didi Romero, acudió este viernes a sus redes sociales para exhortar a los influencers puertorriqueños a utilizar sus plataformas para influenciar a sus audiencias a que “escojan cuál es el futuro digno para Puerto Rico”.

Sus expresiones surgen luego de que el evento Premios Influencers fuera cancelado por falta de luz en el Teatro Tapia.

“Yo entiendo que se te dañó el intercambio con el traje, el maquillaje, la gasolina, gente que viajó, hay gente que quiere saber quién ganó el premio y se fue la luz, que bad trip. ¿Pero por qué no aprovechamos la oportunidad e influenciamos a nuestra audiencia a que escojan cuál es el futuro digno para nuestro país? Porque la luz no se tiene que seguir yendo”, expresó Romero.

“Sé que es más fácil decirlo y que son pasos un poquito más difíciles, pero yo creo que el primer paso es escoger cuáles son los más dignos para ser lideres de nuestro país. Yo vivo en Nueva York, ya no vivo en Puerto Rico, pero sí tengo una plataforma y una audiencia que me escucha. Yo les puedo decir ‘hagamos un cambio’, porque eso es posible, eso es lo que es ser un influencer. Eduquemos a nuestra audiencia, usemos nuestras plataformas. No sé, una recomendación”, concluyó.

La noche del miércoles se iba a realizar la primera edición de los Premios Influencers. Sin embargo, el evento fue cancelado por falta de luz en el Teatro Tapia.

A casi 15 minutos de comenzar la premiación, el teatro se quedó sin luz, y con solo generadores que alumbraban los pasillos.

La productora Erika Ramón y los presentadores Pepe Calderón y Nicole Chacón salieron a la tarima a las 8:20 p. m. para dar un mensaje de inspiración, y calmar un poco el público que vive de la energía para poder grabar su contenido.

“Yo no puedo decir que todo va a salir perfecto. Yo lo que puedo decir es que lo vamos a corregir”, expresó Ramón.

Incluso, la productora salió por segunda ocasión para exhortar a los presentes a que grabaran videos y etiquetaran a LUMA Energy y al Municipio de San Juan para crear presión.

En redes sociales, figuras como Manuel Natal estallaron en contra de la administración municipal por la falta de acción.

“Uno pensaría que el Teatro Tapia, una facilidad municipal tan utilizada y que le genera ingresos directos e indirectos al Municipio de San Juan, tendría al menos un generador”, escribió Natal en ‘X’.

Pero nada… cuando después de casi 4 años en el cargo, lo único que distingue a tu Administración… https://t.co/MpRdzywD2x — Manuel Natal Albelo (@manuelnatal) May 9, 2024

Sin embargo, casi una hora y media del incidente, pospusieron el evento.

“Les aseguramos que la noche de ustedes va a llegar, pero no va a ser hoy”, indicó Ramón.

Para esta primera edición de los Premios Influencers en Puerto Rico se contaba con 25 categorías desde ‘TikToker del Año’ a ‘Influencer del Año’.

Personalidades como Lari Poppins, Jay Fonseca, Jorge “Molusco” Pabón, Angelique “Burbu” Burgos, Alejandro Gil, El Tipo Oficial, Mochileando, y muchos otros más estaban nominados en sus respectivas categorías.

De igual forma, los Premios iban a estar dedicados al artista Eladio Carrión por sus comienzos como creador de contenido, aunque el rapero no estuvo en asistencia.

Aún se desconoce cuándo será la fecha nueva para llevar a cabo el evento.