Patricia Corcino sobre expresiones de Julián Gil: “La jugada no es tan fácil como para opinar desde las gradas”

La presentadora de televisión puertorriqueña, Patricia Corcino, reaccionó este jueves a las expresiones del modelo y actor argentino, Julián Gil, quien aseguró el “peor error” que cometió la modelo fue entrar al reality show “La Casa de Los Famosos 4″ (LCDLF) para competir con su compatriota, la empresaria Maripily Rivera.

“Hablando tristemente desde la desinformación. Quien estuvo adentro fui yo, quien vivió todas las cosas que pasaron ahí fui yo, entonces a veces yo creo que es importante preguntar. Yo no he hecho casi expresiones de lo que yo viví adentro, creo que es un poco prematuro emitir una opinión como la que él está emitiendo donde no pone en buena posición a nadie, primeramente a mí, obviamente es el nombre que está mencionando. Pero Maripily también está en esta situación y no está enterada, entonces yo lo que conozco de Maripily no creo que avale tampoco el hecho de que las cosas se estén dando como se están dando porque sí hay un ataque hacia mi persona. Al final somos madres, somos compatriotas, somos boricuas, andamos buscando un sueño, es una competencia, es un juego”, sostuvo la boricua en entrevista con People en Español.

Del mismo modo, la presentadora aseguró sentirse sorprendida con las expresiones del actor: “Julián me resaltó muchísimo en Nuestra Belleza Latina, fue uno de los jurados y siempre reconoció mi participación. Él sabe muy bien la clase de mujer que soy, sabe cómo juego, soy muy de valores y de principios y me choca muchísimo tener que escuchar esto de parte de Julián. Pero es lo que es. Así que yo voy a preferir pensar que se quiso apresurar en emitir un comentario, fue un poco prematuro. De pronto el día que tenga la oportunidad de aclarar alguna duda sobre las controversias dentro de La casa yo estoy muy disponible para aclarárselas y para que él vea que es otro punto de vista completamente distinto”.

“Yo lo invito a que entre a La casa de los famosos, lo invito a que esté 2 meses y que entre en un término de tiempo en el que yo entré que fue crucial. Vimos como nuevos habitantes a la primera que le quitaron la inmunidad salieron. Serrath salió de una. Entonces al final fue muy difícil yo poder adaptarme a una ventana que ellos tenían de 2 meses, entrar en juego, protegerme, lidiar con todas las situaciones, controversias que ya venían pasando desde mucho antes de yo entrar. Entonces la jugada no es tan fácil como para opinar desde las gradas”, concluyó la conductora.

El actor mantiene un amistad con María del Pilar— nombre de pila de la ponceña— por más de 20 años, por esa razón, el productor y locutor, Jorge Pabón “El Molusco”, le preguntó si consideraba que Telemundo no quería que otra boricua ganara el maletín $200 mil dólares, como sucedió en 2023 con la primera finalista de Miss Universe 2019, Madison Anderson Berríos.

Asimismo, porque ha trascendido que tanto él como la exMiss Universe 2006, Zuleyka Rivera, fueron invitados a ingresar cuando el programa televisivo ya había comenzado.

“A mi se me hizo el acercamiento para entrar y yo jamás, que yo creo que la vida es de cómo tú tomas decisiones, yo jamás entraría a la Casa de Los Famosos sabiendo que está una amiga mía o una persona de mi misma patria, como boricua, sea Maripily, Patricia Corcino o la que sea, a competir con ella. Además, sabiendo la fuerza que ya tenía Maripily”, sentenció Gil en entrevista con Molusco TV.

“Yo entiendo que Patricia cometió el grave error de su vida”, agregó el actor, quien vivió gran parte de su vida en la Isla del Encanto.

El 20 de abril, el modelo colgó un video en las redes sociales diciendo que apoyaba a la empresaria como la ganadora de la cuarta edición de LCDLF. Sostuvo, además, que aunque le da felicidad el apoyo que ha tenido Rivera, reconoció que muchas personas “se cuelgan” del momento exitoso que está teniendo en televisión internacional.

En la entrevista con “Molusco”, Gil explicó por qué realizó estas expresiones: “Soy muy amigo de Maripily y he tenido conversaciones con ella sobre todo lo que ha sufrido [...] Desde que yo tengo uso de razón, desde que estaba la época (del desaparecido programa televisivo) ´No te duermas´, teníamos 18 o 19 años, desde que ella salió a la palestra pública ella ha sido víctima de la burla y de que ella no lograría nada, y de cualquier cosa que ella hiciera, fue buena o mala, era criticada y juzgada”.

“Ahora la apoyamos, ojo con esto no estoy diciendo que la dejen de apoyar, pero yo me pregunto, con mucha impotencia, por qué ella tuvo que salir, hacer lo que hizo, meterse en La Casa de Los Famosos y pasar lo que está pasando para que la gente le reconozco todo en su vida”, cuestionó.

“Independientemente de cómo hable o cómo se exprese, ella ha demostrado que es un gran mamá. Independientemente, que haya tenido ocho, 10, 12 o 15 relaciones (amorosas) y que no hayan funcionado, es una gran mujer. Es luchona, la ves en su carro caro y su apartamento caro, no es bruta. Entonces ahora, mucha gente, que por años se burlaron de ella, ahora la están apoyando”, añadió.

El actor además aseveró que el público puertorriqueño debería mostrar arrepentimiento por todo el “bullying” que le han hecho a Maripily, puesto que en conversaciones previas han hablado del daño emocional que siente la empresaria. Comentó también que “no es justo” que tuviera que acceder al programa de telerrealidad para sentir el sustento de la Isla.

“Eso hace un daño cabrón (el bullying)”, reiteró.

Finalmente, el argentino enfatizó que cuando los boricuas se unen, el respaldo es masivo, pero le consta que otras nacionalidades están apoyando a Rivera porque es una mujer que se ha levantado de todos los golpes que ha recibido en su estancia en la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.