‘Mi Journal de Embarazo’: el diario que expone la maternidad desde su lado más real

Si pensamos en una de las etapas más hermosas y deseadas por las mujeres, pensamos directamente en el embarazo y la maternidad en general. Lo que pocos saben es que esto conlleva un estado donde la salud mental y la carga de criar a un pequeño ser es más grande de lo que parece.

Naran Xadul es una plataforma digital que reconoce la voz de las madres y crea un espacio donde se habla de la maternidad de la forma más real, además encontrarán consejos que no solo engloban a los hijos, también a la familia y sobretodo a ti misma, esto como una forma de ayudarte a drenar tus emociones y tenas una vida mucho más plena, en la que seas escuchada y conozcas los testimonios de otras mujeres que viven lo mismo que tú. Una comunidad que ellas mismas han definido como una tribu que hoy en día es una de las más poderosas de México y Latinoamérica.

“La idea es crear un espacio donde las mamás se sientan contenidas y un espacio donde se hable de la maternidad desde una perspectiva mucho más real y donde nadie se sienta juzgada Todo el contenido que damos en redes sociales está alineado a la crianza consciente”, dijo Sandy Bleiberg.

“La crianza consciente es una cosa enorme. Es como esta idea que está como bajo el paraguas de crianza respetuosa y lo principal; tomamos la idea de que el cuidador, la mamá, el papá, para poder cuidar a otro ser, tiene que sentirse cuidado, tiene que sentirse contenido”, agregó.

La coautora de Mi Journal de Embarazo explicó como afecta que un ‘vaso emocional’ se desborde, dejando muchas veces expresiones violentas y estrés.

“Muchas veces, pues, es muy cansado y muy agotador criar y llegado el momento se nos desborda este vaso emocional y cuando esto pasa, no tenemos formas de canalizar estas emociones y este estrés se refleja desde la violencia y no tiene que ser solo los golpes, sino también a lo mejor gritar o hacer sentir mal a los niños para que puedan entender o para que hagan lo que nosotros les pedimos”.

La plataforma además cuenta con un libro en el que las futuras madres podrán explorar sus emociones sin sentirse juzgadas, podrán conocer más sobre su bebé, y tendrán tips, datos sobre nombres, consejos astrológicos y además de crear nuevas memorias.

Mi Journal de Embarazo escrito por las mujeres que encabezan Naran Xadul, Sara Rosenthal y Bleiberg, muestra que la maternidad no siempre es color de rosa, pero eso no significa que sea malo, hay enojos, frustraciones, necesidades y deseos que necesitan ser escuchados, sobre todo en la etapa de embarazo, donde exponen que es cuando más necesitan apoyo que las ayude a vivir sus emociones de una forma distinta e interactiva.

Este libro busca que quienes son madres, tengan la posibilidad no solo de explorar sus sentimientos, sino sanar a través de la escritura, una terapia que muchos se han atrevido a subestimar por el impacto que causa en quien se adentra al mundo de las letras.

“El libro incluye remedios que no van a poner en peligro ni tu salud, ni la de tu bebé, que pueden ayudarte para sobrepasar la parte de las dolencias físicas durante el embarazo. Contiene temas de Astrología y también te explica el nombre que le vas a poner a tu hijo, su significado y un valor dependiendo el nombre que le pongas, porque cada letra tiene un matiz. También te ayuda a escogerlo según la numerología. Tiene otras partes de crianza consciente, de entender cómo te sientes tú y meditaciones también que puedes hacer a la hora de que estés embarazada para conectar a tu bebé, tiene así como que de todo un poco, explicó Bleiberg ‘.

Fue ella, quien expuso sus bondades y además la que, de viva voz, narró que fue la que se sostuvo de la escritura para entender sus emociones durante esta etapa y plantea que no hay mejor terapia que ésta para fomentar la creatividad y liberarte emocional y mentalmente.

“La idea es que el hábito de la escritura te acompañe todo tu embarazo, porque en él se sienten muchísimas cosas y emociones; todo es nuevo y todo es demasiado intenso. Es como si fuera una terapia emocional, como ir al psicólogo. Escribir es como, liberar todas estas emociones. A título personal me ha servido muchísimo y como tú dices, yo cuando empecé a tratar de quedar embarazada, batallé un tiempo y tenía muchísimas emociones que me estaban abrumando y sentía a veces que no sabía ni por dónde empezar o por dónde o qué sentir y qué no. Entonces empecé a escribir”, narró Bleiberg.