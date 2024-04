“Su boca con la mía es el cielo”: Romántica canción de Elysanji para Molusco

El locutor Jorge Pabón “Molusco” ya no oculta su relación con la joven exponente del género urbano Janielys Maldonado luego de meses evitando ser noticia con este tema.

El ahora exlocutor, quien recientemente salió de las ondas radiales tuvo una corta aparición en el video musical “Quédate Conmigo” de la cantante Elysanij. En el video, aparece la cantante en una alfombra roja rodeada de fotógrafos y en un momento dado aparece el también comediante caminando hacia ella.

“Su boca con la mía, es el cielo”, es parte de la letra romántica que la cantante dedica al comunicador.

La primera vez que se le vio juntos a ambos fue en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, rumbo a la ciudad de Miami y así lo reveló el programa Lo Sé Todo de Wapa TV. Posteriormente se les ha visto públicamente en varios lugares incluyendo un espectáculo de comedia producido por Pabón en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Mira el video aquí:

A principios de diciembre de 2023, Molusco confirmó que finalizó los trámites de su divorcio con Claudia Morales. Afirmó que el proceso de separación ha sido complicado debido a que fue una relación que duró unos 20 años y además se mostró esperanzado en que en algún futuro puedan tener una comunicación cordial por el bien de sus dos hijos.

“Ya se vio en el día de hoy, oficialmente lo digo públicamente (...) yo lo veo como un fracaso en mi vida porque los divorcios son dolorosos, pero se ha llevado de una manera tan saludable que no he sentido lo que me habían dicho que iba a sentir”, expresó en aquel momento.

Molusco ha sido noticia en los últimos meses debido a su salida de la emisora La Mega 106.9 FM tras más de una década entre los programas “El Gordo y la Pelúa” y “Molusco y los Reyes de la Punta”. Actualmente, el locutor no está en los medios tradicionales por lo que ha buscado atención desde diversas contrversias para mantener vigente su canal de YouTube.