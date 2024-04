William Levy le responde a Elizabeth Gutiérrez: “He cometido errores y ella también”

El actor William Levy y Elizabeth Gutiérrez están pasando por una polémica ruptura tras su matrimonio de 20 años. Los rumores de infidelidad y fuertes discusiones entre ellos han ocupado titulares, en los que se destaca incluso, la intervención de la policía para aligerar los ánimos.

Los vientos de separación comenzaron el año pasado. Terminaron y volvieron demostrando a todos su amor, tanto que pasaron finales del 2023 juntos de viaje con sus dos hijos Kailey, de 14 años, y Christopher, de 18. En enero seguían mostrándose como una pareja feliz, pero ahora, nuevamente están separados, y al parecer, esta vez es definitivo.

Mediáticamente, se maneja que Elizabeth se fue de su casa y que vive con su hija, mientras que su hijo se quedó con William Levy en medio de rumores de que tiene un romance con Samadhi Zendejas, su coprotagonista en ‘Vuelve a mí’.

Elizabet Gutiérrez insinúa que William Levy falló

Recientemente, Elizabeth Gutiérrez, de 45 años, insinuó que quien falló en la relación fue William Levy.

Vanitatis publicó que la modelo confirmó en una entrevista al programa ‘Hola’, emitida en el programa ‘TardeAR’, de Mediaset, que están separados y que por su parte, no fue por falta de amor.

“Actualmente no estamos juntos. Por mi parte nunca fue por falta de amor, simplemente que no soy la misma niña de 20 años que él conoció. Lo que queremos en este momento creo que es diferente”, expresó.

Refirió que “había muchas heridas que no se habían sanado. Creo que una relación está basada en amor y respeto, y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal”.

William Levy responde

People en Español reseñó que William Levy le respondió a Elizabeth. Enfatizó que no dará detalles por respeto a que es la madre de sus hijos, pero aseguró que los errores fueron de ambos.

El citado medio expuso que el actor cubano dijo a la conductora Ana María Alvarado del programa ‘Sale el sol’, que no dará entrevistas porque no quiere que por estar enojado, vaya a hablar mal de Gutiérrez.

“Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo, ‘puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti, ni a nadie porque no quiero que por estar enojado, llegar a hablar mal de la madre de mis hijos’”, relató Ana María.

La presentadora manifestó que Levy confesó que “reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores... Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho”.

Concluyó diciendo que “por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques”.