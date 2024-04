Joealis Filipetti, Julián Gilormini y Blanca Lissete se unen para presentar una obra en el CBA de Santurce

Joealis Filipetti, Julián Gilormini y Blanca Lissete Cruz presentan la obra teatral “A la misma hora, en la misma barra”, una historia que promete hacer reír y reflexionar a todo el público.

Escrita por Ibelle Ayala Rosado y dirigida por Maria Bertolez, la pieza subierá a escena el domingo, 21 y domingo, 28 de abril en el café teatro Punto Fijo, ubicado en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce. Ambas funciones serán a las 6:00 p.m.

La trama trata sobre Elena, una mujer convencida de que el momento de vivir plenamente es ahora o nunca. Opina que las mujeres, después de cierta edad, no deberían preocuparse por cumplir años ni competir entre sí. En palabras de Elena, “Después de los 40, lo único que debería contar es cómo se siente”. En un país donde se protesta por todo, ¿por qué no hemos defendido el derecho a no revelar la edad?

Por otro lado, Ernesto es el típico “nene de mamá”. Tiene una cita religiosa con Elena en la misma barra y está decidido a evitar a toda costa que su madre se vuelva a casar. Lorna, la esposa de Ernesto, conoce la estrecha relación de su marido con su madre, pero adora cada aspecto de él, desde su sonrisa hasta sus “manitas santas” que la hacen inmensamente feliz. Será ellaq uien tome las riendas para que este peculiar

matrimonio se logre.

Los interedados en adquirir boletos para “A la misma hora, en la misma barra” deben acceder a Prticket.com.