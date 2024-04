MaXXXine: conoce la historia real en la que se basa la última película de la trilogía de Mia Goth

La más reciente cinta de terror del estudio A24, MaXXXine, tiene a los fanáticos del género con las expectativas muy altas, al tratarse de la tercera instalación en una saga que cuenta con Mia Goth como protagonista. MaXXXine retoma los elementos de terror que han sido la columna vertebral de sus predecesoras, X y Pearl, mientras expande su narrativa hacia el mundo de Hollywood.

Esta próxima entrega promete agregar una capa adicional de intriga a la franquicia, y es que lo que muchos no saben es que una parte crucial de su trama se inspira en una historia real. A continuación, te contamos los detalles.

¿Cuál es la historia real en la que se inpiran partes de MaXXXine, última cinta de la trilogía con Mia Goth?

La cinta dirigida por Ti West tomará inspiración de la historia del asesino serial de la vida real, Richard Ramírez, también conocido como ‘The Night Stalker’, cuyos actos criminales aterrorizaron a Los Ángeles y San Francisco durante la década de 1980.

Richard Ramírez fue un ladrón, abusador sexual y asesino en serie que sembró el terror en California durante el verano de 1985. Originario de un trasfondo problemático en Texas, Ramírez se trasladó al oeste donde perpetró al menos 14 asesinatos y numerosos intentos de homicidio, ganándose el apodo de ‘The Night Stalker’ por parte de los medios de comunicación.

Uno de los patrones que solía dejar como distintivo en cada uno de sus crímenes eran símbolos supuestamente relacionados con rituales satánicos.

MaXXXine, que se estrena el 5 de julio, cuenta con un elenco estelar de primera como Mia Goth, que retoma su papel como Maxine, y también se le une Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Lily Collins (Emily en París), Elizabeth Debicki (The Crown), Bobby Cannavale (Ant-Man: El Hombre Hormiga ), Kevin Bacon (House of Cards) y la cantante Halsey.