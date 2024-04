Gina Carano arremete nuevamente contra Disney: “Aprovechan cualquier oportunidad para destruirte”

Gina Carano La actriz formó parte de 'The Mandalorian' (Disney Plus)

La actriz Gina Carano tomó hace bastante tiempo la atrevida – y ambiciosa—decsión de impulsar una demanda contra The Walt Disney Company, luego de haber sido despedida de The Mandalorian, la exitosa serie de Lucasfilm, empresa filial de la casa del ratón y una de las franquicias más importante de las que es dueña. Sin embargo, la demanda fue desestimada recientemente, pero eso no ha evitado que la actriz continue en su cruzada contra el gigante de la industria.

En febrero, Carano demandó a Disney utilizando como argumento principal el haber sido “despedida injustamente” por expresar sus opiniones políticas en redes sociales. Hay que recordar que Carano protagonizó una serie de controversias luego de hacer publicaciones que fueron calificadas como insensibles y ofensivas.

Estas publicaciones generaron una fuerte reacción negativa, incluyendo llamados al boicot de sus proyectos. La empresa afirmó que sus comentarios no estaban alineados con los valores de Carano y que sus acciones socavaban la comunidad que intentaban construir.

Recomendados

¿Ahora qué dijo Gina Carano sobre Disney?

A través de sus redes sociales, Cara retuiteó un artículo de Deadline que habla sobre cómo Disney la acusa de trivializar el Holocausto. Ella sostiene que el conglomerado siempre hará todo por perjudicar a quienes no estén de acuerdo con sus formas de pensamiento:

“Disney ha confirmado lo que se ha sabido desde el principio: te despedirán si dices algo con lo que no están de acuerdo, incluso si tienen que TERGIVERSAR Y CARACTERZARTE DE FORMA ERRÓNEA para hacerlo. Ahora han dejado constancia de que todos los que trabajan para ellos saben que Disney aprovechará cualquier oportunidad para controlar lo que dices, lo que piensas o intentarán destruir tu carrera. Me alegro de haberlo aclarado”, escribió.

Continuó: “La Primera Enmienda no permite a Disney DISCRIMINAR sin motivo, que es lo que han hecho en mi caso y, francamente, ahora han admitido que lo hicieron. Si alguna vez quisiste saber cuáles son los “valores de Disney” actuales, te lo acaban de decir”.