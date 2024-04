Conoce cómo se repartieron los bienes Sofía Vergara y Joe Manganiello tras su divorcio

En julio de 2023, los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación. Ahora, a menos de un año del rompimiento, quedaron oficialmente divorciados.

La revista digital “Quien” publicó el acuerdo prenupcial que facilitó la separación legal y que propició un ambiente ameno a la hora de la división de bienes.

El citado medio reveló que el actor, de 47 años, se quedó con sus pertenencias personales, ropa, joyas y todas sus ganancias desde la separación, mientras que la colombiana también se quedó con sus bienes. Cada uno, obtuvo sus ganancias y activos por separado durante su unión matrimonial, por lo que tras el divorcio, tanto él como ella, se quedaron con sus respectivas posesiones y activos.

Recomendados

La ruptura entre ambos fue por el desacuerdo que tenían en cuanto a tener hijos. Esta versión inició como un rumor, pero posteriormente la propia Vergara lo confirmó en entrevista concedida a People, confesando que “mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”.

La actriz, de 51 años, tuvo a su único hijo Manolo González, a los 19 años, y actualmente, ella se muestra firme en su decisión de no tener más retoños porque ya casi está en la menopausia.

Sofía Vergara y Joe Manganiello se casaron en el 2015. Para ella, este fue su tercer matrimonio fallido, pues a los 18 años contrajo nupcias con el empresario José Luis González- Ripoll, padre de su hijo, con quien estuvo casada dos años. En el 2010 le dio el sí al empresario con Nick Loeb.

A menos de un año de haberse separado, tanto la artista colombiana como Joe Manganiello tienen nuevas parejas. Él inició una relación con la también actriz Caitlin O’Connor, de 36 años, quien también destaca en su trayectoria como bailarina y presentadora; mientras que Sofía está saliendo con el médico cirujano Justin Saliman, especialista en medicina deportiva.

Manganiello ya confirmó ante todos su relación con O’Connor, pero Vergara no ha oficializado la suya con Saliman, aunque sí los han captado juntos en varios sitios.