Talento de “Puerto Rico Gana” anuncia que está embarazada

Uno de los talentos de “Puerto Rico Gana” (Telemundo) compartió este viernes una gran noticia durante la transmisión del programa.

Se trata de la modelo Stephanie M. Font Rodríguez, que junto a su pareja el cantante Christian Daniel, anunciaron que se convertirán en padres.

“Ya cumplí 5 años en Telemundo. Yo soy de Cabo Rojo, así que, literalmente, la familia de ‘Puerto Rico Gana’ es mi familia, y no solamente los integrantes de ‘Puerto Rico Gana’, sino también ustedes, los televidentes. Eso es lo que yo me llevo de ustedes, el cariño. Eso no significa que me voy de Telemundo. Se trata de una noticia que les queremos dar Christian y yo, y es que estoy embarazada. Tengo 5 semanas”, dijo emocionada la modelo.

Font Rodríguez adelantó en sus redes sociales que hoy compartiría “una gran noticia” e invitó a sus seguidores a sintonizar el programa. “No puedo abundar mucho del tema, pero sé que voy a terminar llorando”, expresó en su cuenta de Instagram.

Christian Daniel publicó el pasado 25 de marzo un mensaje dedicado a la modelo.

“No soy de publicar mi vida privada creo que esta sería la primera vez que lo hago , pero con los cantazos que me he dado en la vida al final uno quiere enseñar a las personas que llegan de un día para otro y aunque nada es perfecto te motivan a ser mejor y querer ser mejor cada día ! Me enamoré sin esperarlo y sin estar buscando y solo puedo dar gracias porque hoy siento lo q un día pensé que no volvería a ocurrir! Te amo (sic.)”, compartió el cantante.

Mientas la modelo respondió: “Te amo!!! Gracias le doy a la vida por encontrarme un hombre tan maravilloso. Como tú , tan familiar, siendo así un hijo increíble, un buen hermano , un excelente amigo , un artista único y sobre todo una pareja que siempre soñé. Gracias por aportarme tanto en mi vida, amarme, cuidarme, ayudarme, complacerme, y crecer juntos todos los días (sic.)”.

La pareja confirmó su relación en febrero.