Ken Y lanza su nuevo proyecto en solitario “Kenny V”

El exponente urbano Ken Y lanzó este viernes su nuevo proyecto en solitario “Kenny V”, tras varios años trabajando junto a Rakim, con quien sostenido uno de los dúos de mayor éxito en la historia de la música urbana.

El lanzamiento de esta producción, una meta cumplida en su carrera, muestra el estilo musical romántico distintivo de Ken Y.

“Después de años de éxito como parte del dúo Rakim y Ken Y he decidió darle una oportunidad a este proyecto como solista para sumar una nueva experiencia a mi carrera musical. Crear el proyecto con productores y compositores que son muy talentosos ha sido un viaje profundamente personal y gratificante para mí. Estoy emocionado de compartir estas canciones con mi público que espero las reciba con el mismo amor que yo se les entrego”, expresó Ken Y quien continúa de gira con su compañero Rakim hasta finales del 2024.

Con el respaldo del Label 4K Music y One RPM Latino el EP contiene 5 temas que definen la personalidad del intérprete tales como “Rico” Ft. Maldy”, “Pa’que me uses”, “Pegao” Ft. Tito El Bambino, “Hora y cuarto” y “Ese no soy yo” tema con el que se inicia el lanzamiento en un video dirigido por Webster Torres Millan.

Un grupo de destacados compositores participaron en el proyecto como Maya, Demon, Berrios, Antony Alfonso, Gualpa, Jhon Paul “El Increíble”, Hits’League y el propio Ken V.

A ellos se unieron productores de alto calibre como Obrinn, Frei, Rafy Mercenario, J-Prod y Electronik.