Galería de Arte Nacional en Washington DC suma curadora en arte latino

La Galería Nacional de Arte en Washington DC anunció hoy el nombramiento de Natalia Ángeles Vieyra como la nueva Curadora del Arte Latino.

La nueva posición fue creada gracias a una subvención de $500,000 de la fundación Getty como parte de la iniciativa Advancing Latinx Art in Museums (ALAM), con el apoyo de las Fundaciones Mellon, Ford, Getty y Terra.

Vieyra desempeñará un papel fundamental en la labor del museo, uniéndose a un equipo de siete curadores en el departamento de arte moderno contemporáneo dedicados al arte de los siglos XX y XXI. “Estoy increíblemente honrada de unirme al equipo de National Gallery of Art en este momento tan importante de su historia. Estoy muy emocionada de conectar e inspirar a comunidades latinas a través del arte, y de abogar por artistas latinos a nivel nacional”, comentó la curadora.

En su nuevo rol, Vieyra se dedicará a la adquisición, exhibición e investigación del arte latino, así como al servicio público ofrecido por el museo en este ámbito.

La colección actual de la Galería Nacional cuenta con obras de destacados artistas latinos como Ana Mendieta, Felix González Torres, Rupert García, Carmen Herrara, Daniel Lind Ramos, Freddy Rodríguez, Christina Fernandez, Miguel Luciano y Martine Gutiérrez. Vieyra se encargará de expandir, estudiar e interpretar el arte latino moderno y contemporáneo en el contexto de una colección en constante crecimiento y diversidad.

También, trabajará en colaboración con otros departamentos de curaduría para ayudar a integrar el arte y las perspectivas latinas en todo aspecto.

Vieyra es una curadora e historiadora del arte con experiencia en el arte latino de EE. UU., así como en el arte latinoamericano y caribeño desde el siglo XIX. Su tesis doctoral se enfocó en la obra del artista puertorriqueño Francisco Oller, plasmándolo dentro del amplio contexto de las Américas.

Evelyn Carmen Ramos, directora de curaduría y conservación en la National Gallery expresó su entusiasmo por el nombramiento de Vieyra, quien iniciará sus labores a partir del 30 de junio de este año.

Vieyra también ha sido becada en el pasado en el Winterthur Museum, Garden, and Library, el Smithsonian American Art Museum, y el Philadelphia Museum of Art. Por otro lado, ha sido curadora invitada y asistente curatorial en la Pennsylvania Academy of the Fine Arts y asistente de investigación y curaduría en el Van Gogh Museum de Amsterdam. Tiene un doctorado en historia del arte de Temple University y es licenciada (BFA) en diseño gráfico por la University of the Arts en Filadelfia.