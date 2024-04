Anya Taylor-Joy pública fotos inéditas de su boda con Malcolm McRae

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae se han convertido en una de las parejas más queridas del medio, y con motivo de la celebración de su segundo aniversario, decidieron compartir algunas fotos de la boda secreta que tuvieron.

Aquí te mostramos las postales que salieron a la luz, y te contamos cómo fue su historia de amor.

Las fotos de la boda de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae

Las imágenes fueron compartidas por medio de la cuenta de Instagram de la actriz.

“Hace dos años, el día de los Inocentes, me casé en secreto con mi mejor amigo en Nueva Orleans. La magia de ese día está arraigada en cada célula de mi ser, para siempre. Feliz segundo (primer) aniversario mi amor...eres el más genial”, escribió Anya.

La famosa vistió un elegante vestido de novia de la marca Dior, y entre los asistentes resaltaba la presencia de la famosa modelo Cara Delevingne.

También se divirtió comentando sobre una de las fotos que mostraba el llamativo pastel de bodas, decorado de manera realista con un diseño de corazón que celebraba su unión.

“Sí, esos son pasteles de corazón anatómicamente correctos. Sí, soy el vampiro Lestat”, agregó.

Así fue su historia de amor

La pareja coincidió por primera vez en marzo de 2021, durante el estreno de la serie “Gambito de Dama”, donde ella desempeña el papel principal. McRae, músico, se sintió instantáneamente atraído y solo dos días después compuso la canción “Really Want to See You Again”, dedicada a la actriz.

Después de varios meses, comenzaron a salir y mantuvieron su relación en privado hasta que Taylor-Joy la hizo pública en una entrevista con la revista Vogue en 2022, donde declaró: “Finalmente encontré a alguien que está feliz de sentarse en silencio conmigo y leer. Básicamente, tenemos 80 años y 7 años al mismo tiempo, y funciona muy bien”.