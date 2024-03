Daddy Yankee se estrena en la música sacra

El exponente de música urbana, Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, anunció el estreno de su nueva músca sacra, luego de retirarse del género urbano y comenzar su dedicación a la iglesia.

‘’Familia. Aquí estamos tal como lo prometimos: Utilizando todas nuestras plataformas para el reino. Llevando la palabra, testimonios y por supuesto la música… todo para su propósito. Y por lo mismo estoy muy feliz de anunciarles que tenemos música nueva’', escribió Ayala Rodríguez en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

La nueva canción tiene como título “Donante de Sangre” y saldrá al público a la media noche de hoy, jueves 28 de marzo de 2024.

Asimismo, el cantante confesó que ‘’Siempre soñé con hacer un lanzamiento en el día más importante de la historia de la humanidad. Gracias Dios por concederme la oportunidad de honrarte frente al mundo. ¡Amén!’’.

El artista había anunciado en el 2022 que se retiraría de los escenarios luego de que culminara, en diciembre, su gira “La Meta” en Puerto Rico, por lo que se había rumoreado que sería para centrarse en la religión.

Se retira de la música

Luego de una serie de cinco conciertos de despedida en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, el pasado mes de diciembre, Daddy Yankee confirmó que dedicará su vida a la religión e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo.

Al finalizar su última función Ayala Rodríguez dio un discurso de despedida donde aseguró que por mucho tiempo se sintió “vació” pero llenó el mismo con la palabra de Dios.

“Este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito, por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de buscar un sentido a mi vida y en ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien pero yo no era nada sin él”, expresó el “Big Boss”.

Expresiones en la iglesia Refugiados Por Su Presencia

El pasado 10 de marzo, el cantante dio, por primera vez, su testimonio en la iglesia “Refugiados Por Su Presencia” en el pueblo Las Piedras en el que aseguró que su orgullo fue la razón por la que se separó de Dios.

“Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me ha dado el mundo”, comenzó diciendo Raymond Ayala Rodríguez en su testimonio.

De igual manera, el cantante añadió que “20 años me costó volver aquí, pero el orgullo fue lo que me separó de Dios. El orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo. Nosotros tenemos la humildad a través del espíritu santo. La humildad es la raíz de toda justicia”.