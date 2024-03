Robert “Fantacuca” quiere desahogarse de frente con Molusco y Burbu

El locutor y comediante, Robert “Fantacuca” Maldonado reveló que quisiera tener una conversación honesta con sus excompañeros de radio, Jorge Pabón “Molusco” y Angelique Burgos “Burbu” para dejarle saber su sentir sobre todo lo que ambos han hablado desde que se separaron y ahora tras su reconciliación.

Sobre el reencuentro entre ambas figuras este aseguró que le alegró verlos juntos nuevamente, pero quisiera aclarar varios temas que se tocaron en la entrevista que le realizó Pabón a Burgos en YouTube.

“Ya que ustedes hablaron en aquella entrevista, yo quisiera que lo otro que fuese a decir me gustaría que estuviesen los dos ahí, porque yo sé que ustedes tuvieron sus problemas pero cuando tuvieron sus problemas tampoco pensaron en cómo yo me iba a afectar o sentir con sus dimes y diretes”, expresó el creador de personajes como Yoyo Ferrán.

Recomendados

El locutor indicó que en el año 2017 renunció a su trabajo en la Lotería de Puerto Rico para trabajar de lleno en la radio y posteriormente ocurrió la ruptura entre Molusco y Burbu.

“Tiene que ser público porque ella habló, dijo cosas, pues yo me siento y les quiero decir todo lo que estaba diciendo más otras cosas, porque yo me quiero desahogar contra los dos”, expresó el también comediante.

Por otro lado, este aclaró que contrario a lo que sugirió Burgos en entrevista con Molusco, este no habló a favor de su excompañero de radio por órdenes de este o por ofertas de trabajo.

“Las oportunidades que yo tengo en el teatro es porque yo me lo he ganado, no es porque yo me estoy comprando por una obra de teatro y puedo entender la molestia de Burbu, yo a ella la quiero mucho, eso de que la dejé de seguir es falso, tengo comunicación con dos personas que son cercanas a ella y le envío saludos”, expresó Maldonado.

Luego de años sin comunicación, Jorge Pabón “Molusco” y Angelique Burgos “Burbu” retomaron conversaciones y realizaron una entrevista donde dialogaron sobre la controversia ocurrida en el 2018 luego del despido de esta de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).