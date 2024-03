Este es el único requisito de Eiza González para salir con un hombre

Eiza González, la talentosa actriz y modelo mexicana conocida por su participación en películas exitosas como “Baby Driver” y “Ambulancia”, ha revelado un requisito único pero firme para considerar una relación sentimental con alguien.

Según indicó en una reciente entrevista con la revista InStyle, la estrella de Hollywood compartió detalles íntimos sobre su vida amorosa y cómo sus experiencias pasadas han moldeado su perspectiva actual sobre las relaciones.

Eiza considera la terapia como una herramienta vital para enfrentar traumas y desafíos personales. Así mismo lo mencionó: “Si no has ido a terapia, no saldré contigo”.

Para ella, la terapia no solo ayuda a abordar los problemas emocionales y psicológicos, sino que también es esencial para establecer relaciones saludables y satisfactorias.

eiza gonzalez for instyle magazine pic.twitter.com/Sbdj0c5rLd — best of eiza gonzalez (@eizarchive) March 18, 2024

A través de la terapia, es posible trabajar en el crecimiento personal, mejorar la comunicación y aprender a establecer límites adecuados en las relaciones.

En su juventud, la celebridad admitió haberse resistido a buscar ayuda profesional. La dificultad para hablar abiertamente sobre sus sentimientos y el impacto de la trágica muerte de su padre fueron factores que contribuyeron a esta resistencia.

Sin embargo, con el tiempo, su percepción cambió. Dijo: “¡La terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia me parece una locura”

Experiencia personal:

A los 20 años, González decidió retomar las sesiones de terapia y desde entonces ha mantenido un compromiso constante con este proceso. Para ella, la terapia se ha convertido en un pilar fundamental en su vida, tanto a nivel personal como profesional.

Durante la entrevista, también compartió una experiencia dolorosa de su adolescencia. Descubrir, a través de una revista, que su entonces novio había grabado un video íntimo con otra mujer fue un golpe devastador.

Sin embargo, este incidente fue un punto de inflexión en su vida. González decidió enfocarse en su carrera y en su bienestar personal, lo que la llevó a valorar aún más la importancia de establecer relaciones basadas en el respeto y la honestidad.