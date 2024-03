¿Se lanzan indirectas Rosalía y Rauw Alejandro?

Tras casi siete meses de su ruptura, las indirectas entre Rosalia y Rauw Alejandro continúan estando presentes, ya sea en las redes sociales o en la música.

La cantante española, Rosalía Vila Tobella, conocida como “Rosalía”, compartió una serie de fotos en su red social de Instagram acompañadas de un mensaje que se rumora fue una indirecta para su ex pareja Rauw Alejandro.

Cabe destacar que, los cantantes eran una de las parejas más queridas y populares e incluso estuvieron comprometidos.

Por eso, esta frase que ha compartido la cantante en su última publicación de Instagram, ha sido interpretada como una indirecta a su ex y muchos fanáticos se están cuestionando qué significa.

“¿Los recuerdos solo existen si alguien se acuerda de ellos?”, escribió Rosalía como reflexión en su cuenta de Instagram, acompañando a sus fotografías.

Esta no sería la primera vez que la ex pareja se manda indirectas pues tras anunciar su ruptura con la cantante española, el exponente urbano boricua Rauw Alejandro regresó a España con su gira mundial “Saturno” y antes de interpretar el tema “Hoy Aquí”, el boricua envió un mensaje el cual fanáticos aseguran estaba dirigido a su expareja: “Hay canciones que nos acompañan en todo momento. ¿Cuántos están enamorados en la noche de hoy? ¿Cuántos tienen el corazón roto en la noche de hoy. Superar a alguien no es de la noche a la mañana, tienes que tomar tu tiempo”.

Además, a principios de agosto del 2023, el exponente urbano lanzó una canción sorpresa donde habla del tiempo que estuvieron juntos y donde asegura que la extraña.