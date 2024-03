Thalí García acusa a ‘La Casa de los Famosos’ de haberla drogado

Thalí García, quien era una de las participantes favoritas dentro de ‘La Casa de los Famosos’, sorprendió a sus seguidores al abandonar de forma repentina la competencia, a varias semanas de este suceso, la actriz rompió el silencio sobre los verdaderos motivos que la llevaron a salir del programa.

También te puede interesar: Esta es la lista de celebridades que podría entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Fue a través de un transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram que la exparticipante del reality show habló abiertamente del supuesto romance que protagonizó con Lupillo Rivera, las repercusiones en su familia y lo que podría enfrentar por su contrato con Telemundo.

Thalí García

Thalí García acusa a la producción de LCDLF de haberla drogado

Al respecto de los señalamiento que surgieron por su interacción con Lupillo Rivera, la presentadora mexicana aseguró que todo fue falso y que en un momento intentó comunicarse con su esposo para aclarar la situación, pero que la atención le fue negada por la producción durante una entrada al confesionario.

Recomendados

“Me tuvieron secuestrada en ese lugar, en contra de mi voluntad durante más de 45 minutos, más de 45 minutos”, señaló.

Asimismo, Thalí García aseguró que la producción tiene a especialistas que se encargan de calmar a los participantes, por lo cual reveló que en una ocasión fue obligada a tomar una pastilla que desconocía, señalando que fue drogada por los efectos que experimentó.

“El médico que tienen adentro te medica, te sugiera ansiolíticos, te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un gran día, que Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron. Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada con Guadalupe Rivera. Y Lupe me dijo: ¿quieres que te ayude a vomitar? y yo le dije: no, no, tranquilo, yo voy a ir al baño, voy a estar bien”, comentó.

La encerraban en la suite con Lupillo, iba al confe a pedir irse y no la dejaban, tenía ataques de ansiedad y pedía hablar con su marido y a él no amenazaban #LCDLF4 Thalí habla tu verdad, no te calles nunca 💞 FRAUDE TELEMUNDO pic.twitter.com/9hjfZYCPOP — 🖤 (@REALITYLlFE) March 12, 2024

Como parte de las repercusiones legales que podría enfrentar, la modelo explicó que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de demostrar la verdad y evidenciar la realidad detrás del reality show.

“Quieren seguir destruyendo y jodiendo a mi familia, ¿y qué creen? No se los voy a permitir. Todo está libretado en las galas. Todos los panelistas tienen un in-ear. ¿Con qué cara me van a decir hoy que cancelan mi contrato y que ya no me pagan el jueves?”, añadió.