Ex vicepresidenta de Recursos Humanos demanda a Wapa TV por represalias

La ex vicepresidenta de Recursos Humanos de Wapa Televisión, María Elena Crespo Román, radicó una demanda contra el canal con reclamos al amparo de la Ley 115 de Represalias contra el Empleado.

La demandante, representada por el abogado, Juan R. Dávila Díaz, reclama en su recurso judicial que fue objeto de un patrón de acoso, malos tratos y vejámenes por haber denunciado acciones que se alejaban de las mejores prácticas de Recursos Humanos. Incluso, plantea que los vejámenes llegaron a ocurrir frente a abogados externos a Wapa Televisión. Alega que la represalia llegó al nivel de despojarla de funciones propias de su cargo, dejándola fuera de investigaciones y transacciones de nombramientos que ella debía manejar como vicepresidenta de Recursos Humanos.

La demandante trabajaba en Wapa desde el 2018. En marzo del 2022 fue ascendida a posición de vicepresidenta de Recursos Humanos. Fue evaluada en una sola ocasión y detalla en la demanda que fue con “resultados sobresalientes”.

Se alega en el documento legal que el ambiente de trabajo comenzó a deteriorarse una vez la demandante “denunció ante funcionarios en puestos de autoridad ciertas prácticas contrarias a las mejores prácticas de recursos humanos. Por ejemplo, hacer transacciones de personal y/o de recursos humanos sin seguir los protocolos de recursos humanos, entre otros. Esta denuncia constituye un acto protegido. La respuesta por parte de su supervisor (Jorge Hidalgo) a tal queja fue que se callara la boca y que si se volvía a quejar habría problemas”.

El recurso radicado en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón recuenta que durante los meses de abril y junio del 2023, Crespo se quejó a su supervisor de cierto acoso que estaba recibiendo por parte de ciertos empleados. “La respuesta fue “tú eres la jefa de personal y si te quejas de acoso laboral me traes un problema adicional a mí”. Unas semanas más tarde, cuando la demandante volvió a increpar a Hidalgo sobre el asunto, la respuesta de él fue “Don’t start with that bullshit. Vete para tu casa”. Esto último ocurrió en o alrededor del 7 de junio de 2023″, lee la demanda.

Ante lo que se describe como un patrón de malos tratos, se plantea que Crespo continuó quejándose ante su supervisor mediante correos electrónicos que nunca fueron contestados.

Se esboza que la demandante sufrió “graves daños y angustias mentales” que la llevaron incluso a una hospitalización parcial en el Hospital Panamericano. Agregan que Crespo no tuvo más remedio que renunciar en agosto del 2023 porque le habían quitado funciones, por el patrón de malos tratos y la falta de respuestas de su supervisor.

En la demanda se plantea que, para mitigar los daños, Crespo consiguió otro trabajo, pero de categoría y compensación menor. Ahora reclama reinstalación en el empleo con todos sus beneficios, cese y desista de actuaciones imputadas a la parte demandante, compensación por daños y perjuicios, el pago de beneficios y salarios dejados de devengar y el pago de honorarios del abogado.

El licenciado Dávila Díaz confirmó a Metro que ya se hicieron los emplazamientos y que el caso fue asignado a una de las salas en el Tribunal de Bayamón, pero que aún la parte demandada no ha respondido. La demanda fue radicada el pasado 14 de febrero.

Recientemente, los empleados del Departamento de Noticias de Wapa Televisión realizaron una manifestación a las afueras del canal para denunciar un ambiente de malos tratos y reclamar paz laboral.