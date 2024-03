Reconocen la trayectoria del músico Willie Rosario en sus más de 60 años de carrera

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, reconoció hoy la amplia trayectoria musical del director de orquesta, percusionista, compositor, locutor y disc jockey, Fernando Luis Rosario Marín, mejor conocido como Willie Rosario, quien celebra más de 60 años de carrera musical y próximamente cumplirá 100 años.

“Como gobernador es un gran privilegio conmemorar la larga y productiva vida de uno de los grandes íconos de nuestra cultura, maestro de las artes musicales y embajador de todo lo bueno que tenemos los puertorriqueños. Ese es Willie Rosario, un hombre cuya vida y obra han ido dejando una marca imborrable en la historia de nuestra Isla”, dijo Pierluisi quien le entregó a Rosario la Proclama del Gobierno de Puerto Rico en honor a su nombre.

El denominado Mr. Afinque nació el 6 de mayo de 1924, en el pueblo de Coamo y su talento, que se hizo evidente desde que era niño, lo ha llevado hasta los escenarios más prestigiosos de todo el mundo para orgullo de todo el pueblo de Puerto Rico. Desde su conjunto Coamex, el sonido de Willie Rosario y sus orquestas lo posicionaron como una estrella de la música. Desde los primeros compases de su carrera, Rosario mostró un excepcional en el manejo de los ritmos latinos, llevando la salsa a nuevas alturas con cada golpe de tambor y cada movimiento de su batuta. Su talento es reconocido en la industria a tal nivel que en 1987 fue nominado a un Grammy por su producción “Nueva Cosecha” y ha recibido premios locales, nacionales e internacionales como el premio Agüeybaná de Oro, ACE, Diplo, Paoli, así como varios Discos Oro y Platino. En el 2002 fue nombrado al Salón de la Fama Internacional de la Música Latina.

“Willie Rosario ha sido un visionario en la industria de la música. Su capacidad para evolucionar con los tiempos y adaptarse a las tendencias cambiantes, sin perder la esencia y la autenticidad de su sonido, es un testimonio de su genialidad. Cada álbum, cada composición, ha sido una obra maestra que ha influido en generaciones de músicos y amantes de la salsa. Con sus más de 30 producciones discográficas ha deleitado a miles de sus fanáticos de salsa gorda. Quién no admira los éxitos tales como ‘De Barrio Obrero a la Quince’, ‘Boogaloo and Guagancó’, ‘El bravo de siempre’, ‘De donde nace el ritmo’, ‘Otra vez’, y ‘Gracias mundo’”, indicó Pierluisi para luego resaltar el compromiso humanitario que por décadas ha tenido el director musical con la juventud y la construcción de nuevos talentos.

Por su parte, Rosario, quien estuvo junto a su hija y nieto, expresó estar “profundamente agradecido (por) este reconocimiento y la gentileza del primer ejecutivo. Esto ha sido un reconocimiento bien grande del primer ejecutivo de Puerto Rico. Es el más grande que yo he tenido. Me siento muy contento, orgulloso, honrado y muy feliz de tener esta experiencia tan agradable y dichosa también”.

“Nací en Coamo profundamente pobre, me gradué de la escuela superior, estudié comunicaciones en Estados Unidos, trabajé en radio, tengo una familia de cuatro hijos-seis nietos y un biznieto que tiene dos meses. He luchado mucho, me he cuidado mucho, soy una persona de fe, hago la Coronilla de la Divina Misericordia y Rosario diariamente, pido por la paz en Puerto Rico y el mundo”, añadió Rosario quien de manera jocosa le preguntó al gobernador si había tocado en su senior prom.

“Todos sabemos que Puerto Rico es cuna de grandes talentos musicales que han trascendido fronteras y conquistado el mundo. Figuras legendarias como Tito Puente, Ismael Rivera y Héctor Lavoe, nuestros artistas han llevado consigo el alma y el ritmo de nuestra Isla, proyectando nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra pasión. Tengo que decir que Willie Rosario forma parte de estos ídolos nuestros. Además de celebrar su legado musical y su impresionante trayectoria, celebramos su espíritu inquebrantable, su generosidad y amor por Puerto Rico. Willie es más que un símbolo mundial de la salsa, es también un símbolo de la grandeza de nuestra patria y de nuestra gente”, concluyó el primer ejecutivo.