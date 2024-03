“Todavía no he salido del proceso”: Marian Pabón aclara su situación de salud

La actriz Marian Pabón agradeció a través de sus redes sociales a todas las personas que le han enviado buenas vibras ante la situación de cáncer que se encuentra pasando.

Sin embargo, indicó que aún está batallando contra la enfermedad debido a una complicación en la cirugía que se le realizó y expresó que se encuentra hospitalizada desde el martes pasado.

“Muchas gracias a todos los mensajes hermosos que he recibido en respecto a mis noticias de que estoy cáncer-free. Todavía no he salido del proceso dado a una complicación con mi cirugía. Llevo hospitalizada desde el martes. Todavía me estoy recuperando. Quiero recalcar cuánto aprecio los mensajes y todo el amor que he recibido. Siempre he dicho que voy a salir de esto y vamos a salir aunque tome un tiempito más. Un abrazo”, expresó en un escrito en sus historias de Instagram.

Marian Pabón

Sus expresiones surgen luego de la publicación de un comunicado del “Pink Gala” de la Fundación Susan G. Komen donde se indicaba que la actriz se encontraba “cancer free”.

Pabón fue una de las homenajeadas de la gala junto a la también actriz, Adamari López. Su turno en tarima fue justo después de López.

La comediante culminó sus quimioterapias en enero pasado y después fue sometida a una masectomía radical en febrero.

La doctora Anna Di Marco, presidenta del comité organizado de la gala, había dicho sobre la dedicatoria a Pabón que ella “nos inspira a que sí se puede combatir el cáncer y sí se puede vencer. A través del homenaje vamos a ser parte de su victoria”.

Todos los recaudos del evento se quedan en Puerto Rico para continuar apoyando y fortaleciendo los programas de ayuda a los hombres y mujeres que son diagnosticados con cáncer de seno. Además, continuarán brindando apoyo a la comunidad para ofrecer pruebas de cernimiento, como la mamografía y proyectos de impacto comunitario para eliminar las barreras de acceso a cuidados de calidad.

Milly Quezada y Melina León amenizaron la celebración de Susan G. Komen, la cual se celebró en el Condado Vanderbilt Hotel.