Fallece el comediante Richard Lewis

NUEVA YORK (AP) — Richard Lewis, un aclamado comediante conocido por explorar sus neurosis en diatribas frenéticas y llenas de conciencia mientras vestía completamente de negro, lo que le dio el apodo de “El Príncipe del Dolor”, falleció. Tenía 76 años.

Lewis, que reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson en 2023, murió en su casa de Los Ángeles el martes por la noche tras sufrir un infarto, según informó su publicista Jeff Abraham.

Lewis, un actor habitual en clubes y programas nocturnos de televisión durante décadas, también interpretó a Marty Gold, el coprotagonista romántico junto a Jamie Lee Curtis, en la serie de ABC “Anything But Love” y al confiablemente neurótico Príncipe John en “Mel Brooks’”. Robin Hood: Hombres con mallas”. Se volvió a presentar a una nueva generación junto a Larry David en “Curb Your Enthusiasm” de HBO, haciendo comentarios regularmente.

“Estoy paranoico con todo en mi vida. Incluso en casa. En mi bicicleta estática tengo un espejo retrovisor, lo cual no me entusiasma”, bromeó una vez en el escenario. A Jimmy Kimmel le dijo: “Esta mañana intenté irme a la cama. No pude dormir. Conté ovejas, pero solo tenía seis y a todas les hicieron reemplazos de cadera”.

Comedy Central nombró a Lewis uno de los 50 mejores comediantes de todos los tiempos y obtuvo un lugar en la lista de la revista GQ de los “Humoristas más influyentes del siglo XX”. Prestó su humor para causas benéficas, incluidas Comic Relief y Comedy Gives Back.

“Ver su stand-up es como asistir a una sesión de terapia muy divertida y a menudo oscura”, dijo Los Angeles Times en 2014. El City Paper de Filadelfia lo llamó “el Jimi Hendrix de los monólogos”. Mel Brooks dijo una vez que “podría ser simplemente el Franz Kafka de la comedia moderna”.

Los comediantes acudieron a las redes sociales el miércoles para compartir sus pensamientos, incluido Albert Books, quien llamó a Lewis “un hombre brillantemente divertido que todos extrañarán”. El mundo lo necesitaba ahora más que nunca” en X, antes Twitter. Otros homenajes vinieron de Bette Midler, Michael McKean y Paul Feig, quienes llamaron a Lewis “una de las personas más divertidas del planeta”.