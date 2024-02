Alfredo Adame protagoniza discusión con otra de las féminas de La Casa de los Famosos

Una vez más el actor mexicano Alfredo Adame quien es uno de los miembros de La Casa de los Famosos es protagonista de otra controversia contra una de las féminas del reality show.

En varias ocasiones, Adame ha sido tachado de “sexista” y “homofóbico” por la manera en que se refiere a las mujeres y a la comunidad LGBTTQIA+. Anteriormente, había protagonizado discusiones contra la puertorriqueña María del Pilar Rivera “Maripily” a quien incluso había intentado rociarla con un perfume si esta lo enfrentaba en la ronda de posicionamientos que se lleva a cabo los domingos.

Posteriormente, este enfrentó a la reina de belleza colombiana, Ariadna Guitérrez, a quien acusó de “no tener personalidad”, “ser soberbia” y “no servir para nada”.

A esto, la modelo colombiana contestó: “Alfredo, no sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Antes de entrar a estar casa no tenía ni la menor idea de quien eras, solamente los chismes que traía la gente de afuera y lo vine a conocer dentro de la casa. Tuve la oportunidad de conocerte y me pareciste un caballero los primeros días, pero lastimosamente lo único que pude conocer de ti es un hombre lleno de tristeza y rencor. De lo más profundo de mi corazón, lo que vive dentro de ti no se lo deseo ni a mi peor enemigo”.

Durante el día de hoy, en el 24/7 de La Casa de los Famosos, el actor protagonizó otra controversia, esta vez contra la española Cristina Porta quien se ha estado bandeando entre el cuarto Fuego y el cuarto Tierra.

En el video compartido por la página oficial de Telemundo, se puede ver cuando Adame, alterado le dice a Porta: “Yo soy Alfredo Adame, el actor que más protagónicos tiene a nivel mundial”.

Mientras que Cristina le contesta: “Nunca la vi”.

A lo que Alfredo ripostó: “Nunca la viste porque seguramente no tenías televisión”.

Los ánimos entre los participantes del programa han estado caldeados desde principios de semana debido a la expulsión de Carlos Gómez, expelotero y partcipante de la segunda temporada de Exatlón. Este fue sacado del programa tras una agresión física contra uno de sus compañeros.

Esta y otras controversias mantienen alterados a todos los participantes. Incluso, la puertorriqueña María del Pilar Rivera también se enfrascó en una discusión contra la influencer “Bebeshita” por la limpieza de la casa.