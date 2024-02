Lupillo Rivera aseguró que su ex Giselle Soto le fue infiel y así respondió ella

Lupillo Rivera se ha dedicado a hacer varias revelaciones durante su estancia en La Casa de los Famosos, y ahora llamó la atención al confesar que su expareja Giselle Soto le fue infiel, asegurando que por este motivo fue que terminó la relación.

Destacó que la joven no se quedó callada y reaccionó a las declaraciones del hermano de Jenni Rivera.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre su relación con Giselle Soto?

Fue en mayo del año pasado cuando el cantante y la joven dieron por terminada su relación, aunque en ese momento no dieron más detalles sobre la ruptura.

Rivera confirmó en La Casa de los Famosos que su relación con la joven había llegado a su fin, argumentando que una de sus amigas lo vio a ella “con otro” en Las Vegas.

Las declaraciones de Lupillo se volvieron virales en las redes sociales y llegaron a oídos de su expareja, Giselle, quien no tardó en dar una respuesta.

La respuesta de Giselle Soto

Giselle Soto no pasó por alto las declaraciones de Lupillo dentro del reality de Telemundo y respondió contundentemente, afirmando que tiene pruebas de que él también le fue infiel.

Mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, Soto se dirigió a sus seguidores explicando que no traicionó la relación con Lupillo y destacó que ella fue lo mejor que le ocurrió al famoso.

“Mi vida no es una novela y he tratado de mantenerla, pero Lupillo, estás j*diendo. No soy una pu$%. Me mantuve leal a ti hasta el final y lo SABES, pero ¿quieres mentir en mi nombre y hablar de hacer trampa? ¡Tengo un álbum entero lleno de pruebas de que me engañas a izquierda y derecha!”, escribió Giselle.