Molusco no podrá trabajar en otra emisora de radio por seis meses

El locutor Jorge Pabón “Molusco” confirmó que tras su salida de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) no podrá regresar a las ondas radiales en seis meses.

A través de un video publicado en su plataforma de YouTube, Molusco TV, este habló por primera vez sobre la cláusula de no concurrencia, conocida en inglés como “non-compete agreement” que es común en los contratos de los medios de comunicación.

“Yo no puedo hacer radio en seis meses”, expresó el locutor quien aseguró que durante estos seis meses tiene mayores planes para su plataforma. “Es lo único que se puede pelear de mi contrato, que se puede pelear pero no voy a pelearlo”, añadió quien aseguró que no irá a los tribunales para luchar esta cláusula.

Del mismo modo, confirmó que sus compañeros Pamela Noa y Ali Warrington serán parte de su plataforma Molusco TV por los próximos meses en unos nuevos paneles que estarán estrenando.

Por otro lado, confirmó que también “La Garata” comenzará su nueva temporada desde este martes en la plataforma de YouTube.

“Luego de sentarnos, tanto Playmaker como este servidor con la producción de Molusco TV, mañana aquí en Molusco TV comienza La Garata con su elenco original”, confirmó.

Además, a través de su cuenta de Instagram estarán compartiendo todo el contenido del programa de deportes. El programa se estará llevando a cabo de lunes a viernes con Héctor Torres “DePlaymaker”, Odannys Calderón, Juan A. Colón “Juancho” entre otras figuras que colaboran en el espacio.

Pabón reiteró que en algún momento dado tuvo esperanzas de que la empresa SBS aceptara las condiciones que les había propuesto.

El locutor confirmó además que ya están en proceso de culminar los nuevos estudios donde llevará a cabo sus contenidos.

En un podcast anterior, Molusco confirmó que la empresa le solicitó un 50% de las ganancias que forman parte de sus plataformas en las redes sociales y su canal de YouTube, Molusco TV.