LCDLF: ¿Thalí García deberá pagar una multa por abandonar el “reality show”?

La inesperada salida de la actriz Thalí García de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), ha generado un sin número de preguntas.

Luego del sorpresivo escape de la actriz, la presentadora del programa, Jimena Gállego, opinó sobre lo sucedido y aclaró algunas dudas que han surgido.

“Ella salió bien de ahí, bien parada, en el sentido de que es una mujer con cerebro, una mujer que puso a su familia primero; porque no importa, yo no sé en qué estado esté su relación de matrimonio ni se lo pregunté tampoco porque no me incumbe en el sentido de que esas son cosas de ella y de su marido, pero al final es mamá y eso siempre es lo que más le importa a ella y a cualquier mujer en su sano juicio. Y como mamá decir ‘no puedo salir con mi nombre manchado’, o sea que haya tantos malos entendidos a ella ya no le latió. Yo creo que hizo lo correcto en salirse”, dijo.

Sobre si la actriz deberá pagar una multa por abandonar el “reality show”, la presentadora comentó: “No lo sé porque de verdad que las cosas de contrato, todo lo contractual está completamente fuera de lo que yo sé. Yo sé lo mismo que ustedes, la verdad”.

García, de 33 años, explicó que decidió abandonar el programa por sus hijos y su esposo.

“Sentí que tenía que elegir entre mi familia y este sueño de llegar a la final y ganar el premio. Te voy a ser muy clara, de qué me sirve ganar sino lo más importante”, sostuvo Thalí a minutos de abandonar la casa-estudio.

Asimismo, la exparticipante de “Los 50″, agradeció a los televidentes por su apoyo y salvarla en dos ocasiones de la eliminación.

“Quiero pedirle una disculpa al público. Nosotros no tenemos conocimiento de lo que pasa afuera, pero si bien es cierto, en días pasados y en varias ocasiones llegaban personas a gritar cosas muy bonitas, pero lo más valioso que yo tengo en mi vida son mis hijos y ese matrimonio que mucho esfuerzo hemos tratado de mantener”, añadió.

Esta sería la quinta renuncia o abandono de un concursante en las cuatro temporadas del reality de la cadena Telemundo. La primera fue la de Kimberly Flores en la primera temporada, la cual fue ganada por la venezolana Alicia Machado.