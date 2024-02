“Pronto sabrán”: Robert “Fantacuca” continúa bajo contrato con SBS en medio de salida de Molusco

Con la voz entrecortada y sentimientos encontrados, el locutor y comediante Robert Maldonado, mejor conocido como “Fantacuca” se expresó sobre su situación en medio de la salida de sus compañeros del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega 106.9 FM de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

“Fantacuca” reveló a sus fanáticos que aún se encuentra bajo contrato con la empresa y que “pronto” conocerán la decisión que tomará sobre su futuro profesional.

“Me queda todavía un poquito más de contrato [...] es complicado porque hay un contrato de por medio, haya contrato o no, es como yo me sienta como mi corazón me dicte como siempre he sido y al final del día es donde me vaya a sentir bien donde me sienta seguro y esa será mi decisión, ya todos sabrán”, expresó en el programa Molusco y los Reyes de la Punta.

Por su parte, Jorge Pabón “Molusco” comparó la posición en que se encuentra “Fantacuca” con la que él pasó en el 2018 con la salida de Angelique Burgos “Burbu” cuando estos laboraban en el programa “El Goldo y la Pelúa”.

“Yo no puedo entrar en una posición de juzgar a nadie [...] Robert tomará su decisión y si se quiere quedar lo tengo que respetar”, expresó.

Posteriormente, Molusco contó la historia cuando Robert “Fantacuca” luchó para que se le pagara por los segmentos en los que laboraba. Pabón aprovechó para arremeter contra un exgerencial de la empresa que le llegó a pagar a Fantacuca con tarjetas de descuento para un restaurante mexicano del área metropolitana.

Robert Fantacuca es quien le brinda la voz a varios personajes del programa como Yoyo Ferrán, Moncho Artuaga y El Ministro Fede.

Hoy el programa “Molusco y los Reyes de la Punta” transmite su último programa en “La Mega” luego de que Jorge Pabón “Molusco” renunciara a la empresa SBS tras no llegar a un acuerdo. Posteriormente, sus compañeros Pamela Noa y Ali Warrington hicieron lo propio.