Emotiva despedida de Molusco a sus compañeros en La Mega

El locutor Jorge Pabón “Molusco” y sus compañeros del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” realizaron una emotiva despedida donde no pudieron aguantar las lágrimas tras culminar seis años al aire.

Al final de la transmisión del programa, Molusco, le brindó un mensaje a los productores Felipe Quiñones y Edwin Bonilla quienes se quedarán en la empresa debido a sus contratos.

“Los quiero mucho, los voy a extrañar muchísimo y sé que todo lo que pongan aquí ustedes van a sobresalir, les pido eso de verdad y este consejo se los puedo decir fuera del aire, pero para mí es bien importante y es que lo que pongan aquí traten de meterle el empeño, no lo comparen porque no va a funcionar, cometemos esos errores en todo, no comparen nunca, porque todo es distinto si empiezan comparar van a empezar a frustrarse y van a trabajar sin ganas, van a trabajar desmotivados y ustedes tienen mucho. Sabrá Dios si en los próximos proyectos que lleguen aquí van a tener más oportunidades y todo lo que aprendieron con nosotros van a poder ejecutar mucho mejor”, expresó Molusco al final del programa.

Posteriormente, los productores del programa se expresaron y agradecieron a todos los talentos del programa por la oportunidad que les brindaron por más de 10 años, desde que el espacio llevaba el nombre de “El Goldo y la Pelúa”.

Tanto Pamela Noa como Ali Warrington quienes también salen del espacio, se mostraron agradecidos con la oportunidad que se les brindó en formar parte del programa desde el 2018. Warrington, reveló que en el 2017 de encontraba en un proceso de depresión y separación del cual pudo salir hacia adelante con su entrada al espacio radial en La Mega.

Por su parte, Noa también agradeció a Pabón por confiar en ella y luchar porque fuera su voz la que se escuchara en el programa a pesar de que los directivos de la empresa no la querían allí.

Una de las personas que no se había expresado fue Robert “Fantacuca” Maldonado quien confirmó que también sale del espacio debido a que sus compañeros ya no estarán allí. Al principio del programa se indicó que este aún cuenta con contrato en la empresa SBS.

El programa culmina luego de que la figura principal Jorge Pabón “Molusco” no pudiera llegar a un acuerdo de contrato con la empresa Spanish Broadcasting System (SBS). Luego de que este anunciara su salida, tanto Pamela Noa como Al Warrington también dimitieron a la empresa.

El programa “La Garata de la Mega” por ser parte de las producciones de Molusco LLC, también queda fuera.