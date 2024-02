“He salido, pero no se ha dado nada”: Adamari López revela por qué sigue soltera

Adamari López se encuentra disfrutando de su soltería, pues desde hace tres años que terminó la relación que tuvo con Toni Costa, la conductora se ha enfocado en sí misma y en disfrutar su soltería.

Aquí te compartimos qué dijo la conductora de televisión cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a tener una relación.

El motivo por el que Adamari López sigue soltera

En una entrevista con Hola!, la presentadora de televisión compartió cómo se siente en esta nueva etapa de su vida.

“He salido, pero no se ha dado nada más concreto. Me han presentado (galanes) y he salido, me lo he pasado muy bien, pero no. Yo soy muy cuidadosa también en a quién le puedo presentar a mi hija. Tengo una niña, no estoy para salir con alguien solo porque sí”, declaró al medio citado.

Adamari López La conductora está iniciando una nueva etapa (Youtube)

López se muestra feliz con su soltería

Destaca que la conductora manifestó que no le urge tener novio, aunque no descarta comenzar una nueva relación.

“No tengo ni la necesidad, ni la urgencia, ni el deseo de que sea así. Lo que quiero es una relación estable con una persona que valga la pena”, expresó la famosa.

“Ellos quieren un sugar daddy para mí y yo quiero un buen hombre a mi lado. Que esté a la par conmigo o más, pero no estoy buscando un sugar daddy, estoy buscando un hombre. Y no estoy buscando tampoco, realmente desearía que si llegara alguien fuera un hombre con todas las letras, que quisiera compartir conmigo la vida, pero que tenga sus propias metas, que tenga valores, que tenga principios, y que quiera una estabilidad con la pareja, que quiera compartir conmigo”, agregó la conductora.

Recordemos que fue en mayo de 2021 cuando la también actriz dio a conocer su separación con el bailarín Toni Costa.