Netflix: Todo el contenido coreano que llegará en 2024

Netflix, el destino al que acuden los fans del contenido coreano de todo el mundo, ha preparado una impresionante variedad de nuevas series, películas y programas no guionados que emocionarán al público a lo largo de 2024. La programación de este año incluye títulos de primer nivel, series muy queridas que regresan, películas de todos los géneros y una amplia gama de programas no guionados.

“Este año, nuestra programación de K-Content ofrece una gran variedad de títulos que captan la verdadera esencia de los narradores coreanos. Ya se trate de series, películas o innovadores programas no guionados, compartiremos experiencias inolvidables con los aficionados al entretenimiento de todo el mundo y títulos imperdibles que sólo podrás disfrutar en Netflix”, afirma Don Kang, Vicepresidente de Contenido (Corea) de Netflix.

Durante las 53 semanas de 2023 (entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023) uno o más títulos coreanos estuvieron en el Top 10 semanal en al menos uno de los países latinoamericanos. En total, 44 títulos coreanos de nueve géneros diferentes llegaron al Top 10 en por lo menos un país de América Latina y los géneros con más títulos en el listado fueron Drama, Romance y Acción. México no fue la excepción, ya que varios títulos conquistaron el Top 10 de habla no inglesa en nuestro país. Desde series de acción y ciencia ficción como El monstruo de la vieja Seúl y Black Knight, pasando por reality shows como El juego del calamar: el desafío, e intensos dramas y romances que conquistaron a la audiencia como La gloria, La chica enmascarada y King the land.

Los esperados regresos de personajes queridos y mundos icónicos

Los favoritos de los fans regresan por fin este año, con el mundo aguardando la segunda temporada de El juego del calamar. La tercera temporada de Dulce hogar se estrenará este verano, cuando la monstruosa transformación llegue a su fin y comience una nueva humanidad. La segunda temporada de El monstruo de la vieja Seúl transporta a Park Seo-jun y Han So-hee a la Seúl actual, y la segunda temporada de Rumbo al infierno se adentra en las secuelas del caos de la primera.

Los programas coreanos no guionados de Netflix, que abrieron nuevos caminos el año pasado, regresan con más fuerza y elementos pioneros. La primera temporada de Habilidad física:100 fue la primera serie no guionada en ocupar el primer puesto en la lista de las 10 mejores series de televisión (de habla no inglesa) de Netflix. Con Habilidad física: 100 - Temporada 2: Mina subterránea, un nuevo grupo de 100 concursantes de orígenes aún más variados pondrá a prueba sus límites en desafíos a gran escala en un nuevo concepto underground. Mientras tanto, Zombiverso mejora sus zombis en la segunda temporada, haciendo aún más difícil la supervivencia del nuevo reparto.

Tras el éxito de la tercera temporada, que sorprendió a los espectadores con cambios y giros inesperados en las reglas, Cielo para dos se convierte en el primer programa coreano no guionado que se renueva para una cuarta temporada en Netflix, con un nuevo grupo de los solteros más guapos y coquetos que continúan su búsqueda del amor. Para subir la temperatura, el programa de entrevistas Asuntos picantes amplía sus horizontes desde Asia para presentar a los protagonistas de la industria del entretenimiento para adultos en Europa.

Del suspenso al romance y de la comedia a la acción: series cautivadoras para todos

Netflix sigue ofreciendo historias románticas que harán que tu corazón cante y se hunda a la vez, cuando los enemigos se convierten en amantes. Con un trasfondo histórico, Cautivar a un rey explora el amor en una partida de Go; mientras que, de vuelta en el presente, La reina de las lágrimas reúne a una pareja distanciada, con el esperado regreso de Kim Soo-hyun (Está bien no estar bien) y Kim Ji-won (Mi diario de liberación) al género. Además, Urgencias existenciales añade un toque médico a la comedia romántica, y Resident Playbook (título temporal) presenta a Go Youn-jung (Alquimia de almas) en el spin-off de Pasillos de hospital.

Para sacudir el género, se pueden encontrar giros únicos en series como El Sr. Plancton, donde una mujer infeliz acompaña a su ex novio en el último viaje de su vida para buscar a sus padres biológicos; Jerarquía, un romance de venganza adolescente; y Una Maleta, protagonizada por el legendario Gong Yoo (Goblin), donde salen a la luz oscuros secretos de un servicio clandestino de búsqueda de pareja.

Para los entusiastas del suspenso, El legado entrelaza asesinatos y oscuros secretos con un fatídico cementerio familiar. En La paradoja del asesino, Choi Woo-sik (Parásitos) y Son Suk-ku (D.P.: El cazadesertores) participan en un intrincado juego de persecuciones, mientras que Nadie en el bosque lleva a los espectadores a un motel en lo profundo de un bosque para resolver un caso. Los k-dramas de este año no sólo implican resolver crímenes, sino que La vorágine también introduce una disputa política por resolver.

Ríete a carcajadas con Nugget de pollo y adéntrate en la comedia negra con The 8 Show, ambas basadas en populares webtoons. Parasyte: Los grises dará vida al mundo del querido manga de Hitoshi Iwaaki en un escenario y una historia totalmente nuevos: Corea.

Películas impactantes y shows no guionados que encienden la imaginación

Este año, Netflix hará todo lo posible por ampliar la diversidad de su catálogo de películas, con títulos protagonizados por talentos coreanos de talla mundial que se han dejado el alma en cada uno. Los géneros incluyen romance y drama (Me llamo Loh Kiwan) con Song Joong-ki (Vincenzo), acción (Agente cinturón negro) con Kim Woo-bin (Black Knight), ciencia ficción catastrófica (El Gran Diluvio) con Park Hae-soo (Narcosantos), ciencia ficción distópica (Cazadores en tierra inhóspita) con Don Lee (Eternals) e histórico (Uprising) con Gang Dong-won (Broker: Intercambiando vidas). Notablemente, Uprising es la primera colaboración de Netflix con el eminente Park Chan-wook.

Del mismo modo, Netflix está llevando los programas no guionados al siguiente nivel, con series de estreno que presentan temas inventivos y una escala sin precedentes. Agentes especiales resuelven casos extraños en Agentes del misterio y multimillonarios muestran su vida de lujo en Millonarios del mundo en Corea. En Influencer, influencers surcoreanos compiten por llamar la atención, mientras que Unknown Chefs reúne a 100 cocineros para un feroz enfrentamiento culinario. “Este año queremos celebrar la diversidad de las historias coreanas, ofreciendo algo para todos y que sea una experiencia enriquecedora para las audiencias globales”.

Todo el contenido coreano que llegará a Netflix en 2024

Primer trimestre de 2024

El legado

Una mujer se ve involucrada en una serie de asesinatos y de oscuros secretos tras heredar un cementerio de un tío que no conocía. Yeon Sang‐ho lleva adelante la planificación y la escritura de este relato inesperado sobre la historia de una familia inmersa en las profundas tradiciones funerarias coreanas. La frondosa imaginación de Yeon ha creado otras obras notables como Jung_E; Rumbo al infierno, y Estación zombie: Tren a Busan. La dirección está a cargo de Min Hong‐nam, quien trabajó con Yeon como asistente de dirección en «Estación zombie: Tren a Busan», «Psychokinesis» y «Estación zombie 2: Península». El elenco está compuesto por talentosos actores de presencia imponente en la pantalla, como: Kim Hyun‐joo (Jung_E; Rumbo al infierno) interpreta a Yoon Seo‐ha, la mujer que hereda un cementerio. Park Hee‐soon (Una familia ejemplar; Mi nombre; El linaje del policía; La fortaleza; 1987: Cuando llega el día) interpreta a Choi Sung‐jun, un detective de la Policía con un gran sentido del deber para resolver problemas. El legado vuelve a reunir a Kim y Park después de sus magníficas actuaciones en el drama El tranvía. Park Byung‐eun (Kingdom; Eve; Lost; La Luna) ocupa el rol de Park Sang‐min, un colega de Sung‐jun que es más joven y es jefe del departamento. Ryu Kyung‐soo (Jung_E; Anomalías; Rumbo al infierno; Itaewon Class) es Kim Young‐ho, el medio hermano menor de Seo‐ha.

Cazadores en tierra inhóspita

Años después de que Seúl se convirtiera en un páramo posapocalíptico, un rudo cazador decide hacer justicia por mano propia cuando un doctor trastornado que experimenta con humanos secuestra a su joven amigo. Este taquillazo de acción con una intrigante premisa posapocalíptica está protagonizado por Don Lee, un actor de fama internacional que ha popularizado su frase: «Don Lee es el género». Don Lee vuelve a trabajar con el director Heo Myeong‐haeng después de haber colaborado estrechamente en Ciudad sin ley, una serie de acción coreana. Heo fue el director de las escenas de acción en Ciudad sin ley y en muchas otras producciones como The Hunt y Estación zombie: Tren a Busan. Cazadores en tierra inhóspita marca el debut de Heo como director. El elenco también incluye a: Lee Hee‐jun (El hombre del presidente; 1987: Cuando llega el día); Lee Jun‐young (Amarrados al amor; La chica enmascarada; D. P.: El cazadesertores; Brave Citizen); Roh Jeong‐eui (Aquel año nuestro; 18 otra vez), y la debutante An Ji‐hye, quien se destaca por su gran habilidad en las escenas de acción. Un elenco talentosísimo que seguramente brindará actuaciones memorables y tendrá una sinergia impecable.

Cautivar a un rey

El rey Lee In, el hombre más poderoso con el corazón más destrozado, y Kang Hee-soo, una mujer que empieza a tener sentimientos por él a pesar de haber planificado una venganza, terminan juntos debido a un cruel giro del destino.

La paradoja del asesino

Un chico cualquiera comienza a cometer cada vez más asesinatos después de matar a alguien sin querer, y un detective de la Policía lo persigue sin descanso. La paradoja del asesino está basada en un exitoso webcómic escrito e ilustrado por Kkomabi, quien contrasta maravillosamente una historia horrorosa con ilustraciones encantadoras. Un elenco de actores de gran experiencia y presencia en pantalla da vida a los personajes de la serie: Choi Woo‐shik (Tiempo de caza; Parásitos; La bruja: Parte 1 - La subversión; Aquel año nuestro) interpreta a Lee Tang, un estudiante universitario que comete su primer asesinato por accidente y descubre que tiene un don sobrenatural para detectar a personas malvadas. Son Suk-ku (D. P.: El cazadesertores; Mi diario de liberación; Fuerza bruta) encarna a Jang Nan‐gam, un detective de la Policía que investiga los casos de asesinato conectados con Lee Tang. Lee Hee‐jun (Mouse; Señorita Baek; Oh! My Gran; El hombre del presidente; Today Back Then) interpreta a Song Chon, el misterioso exdetective que le agrega suspenso a la trama y es una figura amenazante para Lee Tang y Jang Nan‐gam. La paradoja del asesino cuenta con la dirección de Lee Chang‐hee (La desaparecida; Extraños del infierno) y el guion de Kim Da‐min, una talentosa guionista emergente que recibió el Gran Premio a la planificación y desarrollo de guion por parte de la Agencia de Contenidos Gyeonggi. La paradoja del asesino promete deslumbrar con una historia creativa y de calidad que plantea cuestiones sobre el crimen y el castigo que invitan a la reflexión.

Asuntos picantes: Países Bajos y Alemania

Asuntos picantes es un programa de variedades que conducen Shin Dong‐youp y Sung Si‐kyung, en el que conocen a personas del inexplorado mundo del entretenimiento para adultos. Con conversaciones francas, que a veces son bien picantes y otras veces muy relajadas, abordan varias cuestiones relacionadas con el sexo sobre las que la gente tiene mucha curiosidad pero poco conocimiento. En episodios anteriores de Asuntos picantes se les dio voz a muchas personas involucradas en la industria del entretenimiento para adultos. Luego de explorar la cultura sexual de Japón y hablar con diversas personas del colectivo LGBTQ y expertos sexólogos de Taiwán, los conductores ya están listos para traspasar los límites de Asia y adentrarse en dos naciones europeas: los Países Bajos y Alemania. El formato sigue siendo el mismo, un programa de variedades sin guion que presenta conversaciones con personas interesantes y también mantiene el mismo ritmo alocado de situaciones en un breve periodo de tiempo.

Urgencias existenciales

El agotamiento mental y las demandas millonarias son moneda corriente en este drama romántico sobre dos médicos que se encuentran en el peor momento de sus vidas y se ayudan mutuamente a resucitar sus ganas de vivir.

Me llamo Loh Kiwan

Me llamo Loh Kiwan cuenta la historia del desertor norcoreano Kiwan, quien busca vivir como refugiado en Bélgica, donde conoce a Marie, una chica sin ganas de vivir. Song Joong‐ki, un actor fantástico que suele construir personajes impactantes, encarna a Loh Kiwan, un hombre desesperado que termina en Bélgica, un país totalmente desconocido para él, sin nada más que sus esperanzas de vivir como refugiado. Choi Sung‐eun (El sonido de la magia; Start‐Up; Gentleman) interpreta a Marie, una mujer coreana con nacionalidad belga y excompetidora de tiro. Me llamo Loh Kiwan cuenta una historia conmovedora sobre dos personas al borde del colapso: un hombre que se aferra a la vida y una chica que no encuentra razones para vivir. Sin embargo, los dos sienten una atracción inexplicable y terminan dándoles nuevo sentido a sus vidas. Me llamo Loh Kiwan sigue el ferviente recorrido de un hombre que busca su lugar en el mundo para poder vivir con su propio nombre.

La reina de las lágrimas

¿Es el matrimonio o la guerra del siglo? Hong Hae-in, una heredera de tercera generación de un grupo empresario y reina de las tiendas departamentales, hace tres años que está casada con Baek Hyeon‐u, el hijo del jefe de Yongdu‐ri y príncipe de los supermercados. En medio de una crisis marital, la pareja descubre un nuevo comienzo milagroso que reescribe su historia de amor.

Nugget de pollo

En este cómico drama de misterio, una mujer entra a una misteriosa máquina que la convierte en un nugget de pollo, por lo que su padre y un admirador secreto intentan de todo para recuperarla. Ryu Seung‐ryong (Trabajo extremo; El almirante: Mar de fuego; Milagro en la celda 7; Masquerade; Kingdom) interpreta a Choi Sun‐man, el dueño de la empresa More than Machines. Cuando una de sus máquinas convierte a su hija Min‐ah en un nugget de pollo, Sun‐man lucha para volverla a su forma humana. Ahn Jae‐hong (Mask Girl; Tiempo de caza; Rebound; Sé melodramático; Contéstame 1988) interpreta al singular pasante Ko Baek‐joong, que ama en secreto a Min‐ah. Ahn y Ryu crean una sinergia perfecta con sus atractivas y adorables interpretaciones. Kim You‐jung (Una chica del siglo XX; La 8.a noche; Mi adorable demonio; Cielo rojo; Amor bajo la luz de la luna) da vida a Min‐ah, la chica que sufre este terrible contratiempo. El director Lee Byeong‐heon, quien ha sido responsable de ingeniosos diálogos y cautivantes historias en proyectos como Un sueño; Trabajo extremo; Veinteañeros y Sé melodramático, lleva a la pantalla este querido webcómic con una premisa novedosa y lo convierte en una apasionante serie de acción en vivo que oscila entre el humor agudo y el misterio.

Habilidad física: 100 - Temporada 2: Mina subterránea

Este es un reality show en el que 100 participantes en óptimo estado físico compiten para demostrar quién tiene el cuerpo ganador. Desde su estreno en enero de 2023, la serie conquistó a una gran base de fans en todo el mundo y además hizo historia porque fue la primera serie coreana sin guion en ocupar el primer lugar en el Top 10 global de Netflix de TV de habla no inglesa. También llegó al Top 10 en 82 países y acumuló 192.63 millones de horas vistas en seis semanas. En 2024, vuelve y eleva la apuesta con otra temporada aún más apasionante. Un nuevo grupo de 100 contendientes se enfrentará en desafíos a gran escala planificados meticulosamente, en los que pondrán a prueba sus propios límites físicos para conseguir ser la última persona en pie.

Segundo trimestre de 2024

The 8 Show

Ocho personas atrapadas en un misterioso edificio de ocho pisos participan de un show de juegos tentador pero peligroso en el que pueden ganar dinero a medida que pasa el tiempo. La serie está basada en los exitosos webcómics de Naver «Money Game» y «Pie Game», escritos por Bae Jin‐soo. Con su retrato de la codicia humana en una sociedad capitalista, estos webcómics de temática financiera y política llegaron a una audiencia global de 300 millones de personas. The 8 Show es el primer proyecto de serie de Netflix del director Han Jae‐rim, quien ha logrado que 20 millones de espectadores vieran sus populares películas, como The Face Reader; The King, y Emergencia en el aire. Han trabajó con Ryu Jun‐yeol en The King y vuelve a reunirse con ese maravilloso actor en esta nueva serie. Ryu, quien recibió el premio Baeksang Arts a mejor actor por su interpretación en la película El búho nocturno, también fue parte de otros eventos notables como el 28.° Festival Internacional de Cine de Chunsa. Otros siete actores de gran popularidad completan el elenco: Chun Woo‐hee (Identidad desbloqueada; El extraño); Park Jeong‐min (Tiempo de caza; Líbranos del mal; Las contrabandistas de Guncheon); Lee Yul‐eum ((Aun así); Park Hae‐joon (Seoul Spring; El mundo de los casados); Lee Zoo‐young (Creyente 2); Moon Jeong‐hee (Limit; Cart; Hide and Seek), y Bae Seong‐woo (Los estafadores; La gran batalla; The King). Todos ellos interpretarán el rol de los ocho participantes que deberán colaborar y competir mientras permanecen confinados en un espacio dividido injustamente, donde la envidia y el engaño acechan en cada rincón.

Parasyte: Los grises

A medida que ciertas formas de vida parasitarias no identificadas que toman a los humanos como huéspedes buscan la manera de ganar poder y empiezan a perturbar a la sociedad, un grupo decide librar una batalla contra esta creciente amenaza. La historia está basada en el manga Hitoshi Iwaaki «Parasyte», en el cual los parásitos se apoderan de los cerebros humanos para controlar sus cuerpos. Con sus ideas inéditas y un enfoque filosófico, el manga vendió más de 25 millones de copias en 20 países y regiones, y ha inspirado varias adaptaciones en formato de largometraje y anime. El director Yeon Sang‐ho, la mente maestra detrás de creaciones como Jung_E; Rumbo al infierno; Estación zombie 2: Península, y Monstrous, desarrolla un nuevo argumento para la serie de Netflix basado en el mundo de este manga de gran popularidad. Jeon So‐nee (Nuestra juventud en flor; Cuando florece mi amor; Alma gemela) interpreta a Jeong Su‐in, quien comienza una extraña convivencia con un organismo parasitario. Koo Kyo‐hwan (D. P.: El cazadesertores; Boksoon debe morir; Huida de Mogadiscio; Estación zombie 2: Península; Monstrous) encarna a Seol Kang‐woo, quien persigue a los parásitos para encontrar a su hermana menor. Lee Jung‐hyun (La decisión de partir; Estación zombie 2: Península; El almirante: Mar de fuego) interpreta a Choi Jun‐kyung, el líder del Equipo Gris, la fuerza especial que se encarga de los organismos parasitarios. Kwon Hae‐hyo (Estación zombie 2: Península; Tazza: One Eyed Jack; Bajo el paraguas de la reina) asume el rol de Kim Chul‐min, un detective que forma parte de la unidad especial de operaciones de la Policía de Namil. Kim In‐kwon (La maldición: Despertar de los muertos; La batalla de Jangsari; Cleaning Up) interpreta a Kang Won‐seok, un sargento de la Policía que, además, es el socio de Chul‐min. El elenco estelar de Parasyte: Los grises encarnará al espíritu imaginativo de la historia original en esta serie de acción en vivo.

Agentes del misterio

Seis agentes —Lee Yong‐jin, John Park, Lee Eun‐ji, Hye‐ri, Kim Do‐hoon y Karina— investigan incidentes bizarros que la ciencia no puede explicar en esta serie sin guion de misterio y aventuras. El productor Jeong Jong‐yeon, quien ha cautivado al público con el reality show de juegos de supervivencia estratégica El plan del diablo, une fuerzas con Netflix por segunda vez. Provisto de sus dotes como creador para ofrecer premisas inusuales de modos inéditos, Jeong reúne a un grupo de agentes especiales que abordarán casos que ningún otro equipo podría llevar adelante. Al enviarlos al lugar de los hechos extraños, estos seis agentes resolverán el caso usando todo su abanico de recursos, lo que mantendrá al público pegado a la pantalla siguiendo todos sus movimientos en una serie con una química infalible y mucho suspenso.

Millonarios del mundo en Corea

Sigue las fantásticas historias reales de multimillonarios que viven a todo lujo en esta serie sin guion. El multimillonario heredero de un grupo empresario de Singapur, el heredero de una marca de lujo italiana, una integrante de una familia noble de Paquistán, la Kim Kardashian del mundo árabe que ostenta 50 millones de seguidores y una adicta a las compras como Paris Hilton: todos tienen la posibilidad de vivir en cualquier lugar del mundo, pero aman Corea y la eligieron como su hogar. Ingresa en el mundo de estos millonarios expatriados que pertenecen al 1 % de la sociedad. ¿Qué hacen en Corea? ¿Qué ropa usan y qué comen? El reality show Millonarios del mundo en Corea se sumerge en el extravagante universo del lujo en este particular rincón del mundo.

Dulce hogar: Temporada 3

La esperada temporada 3 de Dulce hogar presenta un lugar endonde se terminan los monstruos y comienza a aparecer una nueva humanidad. Es un mundo que tambalea en el límite entre monstruos y humanos, en donde la gente que lucha con desesperación por sobrevivir debe tomar decisiones muy difíciles. La temporada anterior terminó con el desconcertante regreso de Lee Eun‐hyeok (interpretado por Lee Do‐hyun), que nadie sabía si estaba vivo o muerto. En la temporada 3, los personajes que habían quedado desperdigados vuelven a agruparse para enfrentar los conflictos provocados por la codicia: Cha Hyun‐su (Song Kang) se despierta y encuentra una versión monstruosa de sí mismo; Pyeon Sang‐wook (Lee Jin‐uk) descubre que el control de su cuerpo ha sido tomado por Jung Ui‐myeong; Seo Yi‐kyung (Lee Si‐young) se convierte en un híbrido mitad monstruo mitad humano; Lee Eun‐hyeok (Lee Do‐hyun) cae de dentro de una crisálida de monstruos; Lee Eun‐yu (Ko Min‐si) nunca deja de cuidar de su hermano Eun‐hyeok; el soldado Park Chan‐yeong (Jinyoung) vuelve al estadio; el sargento mayor Tak In-hwan (Yoo Oh‐seong) sigue manteniendo en secreto su transformación en monstruo; el Dr. Lim (Oh Jung‐se) revela que tiene interés en las transformaciones monstruosas; el sargento Kim Yeong-hu (Kim Moo‐yeol) conoce a nuevas personas en Bamseom, y la niña (Kim Si‐a) tiene el poder de convertir a otras personas en monstruos. Estos personajes de Dulce hogar continuarán cautivando al público con su historia. El director Lee Eung‐bok, quien ha llevado adelante todas las temporadas de esta exitosa serie coreana de criaturas y monstruos generados por la codicia, tiene pensado un gran final con sorprendentes revelaciones.

Resident Playbook (título provisional)

Esta serie derivada de Pasillos de hospital muestra la intensa y dedicada vida de los residentes del Departamento de Obstetricia y Ginecología que aprenden los gajes del oficio en el Centro Médico Yulje.

Jerarquía

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jusin tienen el control de todo lo que sucede, pero un nuevo estudiante transferido, hermético y reservado, logra abrir una grieta en ese mundo insondable. Roh Jeong‐eui (Aquel año nuestro; 18 otra vez; Quiero conocer a tus padres; El día que morí: Caso sin cerrar) interpreta a Jung Jae‐i, la reina máxima de la escuela y la heredera del grupo Jaeyul, un conglomerado empresarial rival del grupo Jusin. Lee Chae‐min (Nos vemos en mi 19.a vida; Curso intensivo de amor; Pasión por el bádminton) encarna a Kang Ha, un estudiante transferido que guarda sus secretos detrás de una hermosa sonrisa. Kim Jae‐won (King the Land; Ladrón: El guardián del tesoro; Nuestro horizonte azul) interpreta a Kim Ri‐an, el heredero del grupo Jusin y la cabeza del grupo que manda en la escuela. Chi Hae‐won (El sonido de la magia; Mi perfecto desconocido) es Yoon He‐ra, una chica celosa y la hija menor de los dueños de una importante empresa. Lee Won‐jeong (Mi perfecto desconocido; Woo, una abogada extraordinaria) encarna a Lee U‐jin, el apuesto y amable segundo hijo de una familia influyente en la política. Jerarquía es la primera serie dramática que Bae Hyeon‐jin dirige solo. Anteriormente, ha codirigido trabajos notables como Alquimia de almas: Luz y sombra; Big Mouth, y Start‐Up. Usando como escenario una escuela fundada por el mayor conglomerado empresarial de Corea, Bae desarrolla una historia del fin de la adolescencia en la que se entrelazan el amor, la amistad, la venganza y la empatía.

Tercer trimestre de 2024

El monstruo de la vieja Seúl: Temporada 2

Ambientada en la ciudad de Seúl en 2024, la temporada 2 revela las interminables conexiones —buenas y malas— con las que juega el destino a través de Ho‐jae, un hombre que se parece demasiado en apariencia y en actitud a Tae‐sang, y de Chae‐ok, un sobreviviente de la primavera de 1945 en la vieja Seúl. La temporada 1 mostró una historia que combinaba ficción histórica con el género de criaturas, creada por la mente maestra de la querida escritora Kang Eun‐kyung, conocida por sus guiones en géneros tan disímiles como los de Dr. Romántico y El libro secreto de la familia Gu, y el director Chung Dong‐yoon, quien fue alabado por el público y la crítica por Liga de la cocina, ganadora del premio Baeksang Arts a mejor drama de TV. Mientras que la temporada 1 exploraba las facetas de la sociedad a través de una criatura que nace de la codicia y el oscuro esplendor de la turbulenta primavera de 1945, la temporada 2 nos transportará a la ciudad de Seúl en 2024. La gran química de los protagonistas (Park Seo‐jun y Han So‐hee), las escenas de acción increíbles y la incorporación de caras nuevas, como Lee Mu‐saeng y Bae Hyeon‐seong, crean una historia dinámica y espectacular.

Influencer

Influencer es una serie de supervivencia social sin guion en la que los participantes compiten para ver quién tiene mayor influencia en las redes sociales, un reino en el que el alcance se traduce en poder y estatus. Estos influencers coreanos que han cautivado a las masas en las plataformas, donde la atención que se capta se traduce en dinero, ingresarán a una competencia para encontrar al creador de contenido que genere más revuelo... a como dé lugar. Una feroz contienda está a punto de comenzar en este universo tan único en donde seguidores y suscriptores definen el poder y el estatus, y la expectativa es muy grande porque todos queremos ver cómo hará su magia el productor Lee Jae‐seok, cuyos trabajos incluyen My Little Television, uno de los primeros shows de supervivencia de influencers, y Días de cambio, un delicado estudio sobre parejas reales a punto de separarse. Adicionalmente, Son Su‐jeong, quien produjo GIRL’S RE:VERSE, colaborará en la creación de este show de supervivencia social tan novedoso. Entre los participantes habrá desde influencers con un perfil público muy alto hasta miembros de elencos con una sólida base de fans, y también caras nuevas armadas de personalidades únicas. Todos deberán adaptar su capacidad de influencia en una gran variedad de misiones para poder sobrevivir, y el público ya puede ir palpitando lo que cada uno le aportará al show.

La vorágine

Una batalla se desata cuando la viceministra de Economía le hace frente al primer ministro, que pretende arrancar de raíz la corrupción existente. El actor Sul Kyung‐gu (Kill Boksoon; Yaksha: Operaciones despiadadas; El libro de los peces) encarna al primer ministro Park Dong‐ho, un hombre que toma una decisión crucial para cambiar el escenario político y llevar a la justicia al presidente que actúa en connivencia con los grupos empresarios. Kim Hee‐ae (Queenmaker; Herstory; Invierno bajo la luz de la luna) interpreta a Jung Su‐jin, la decidida y brillante viceministra de Economía. El choque entre ambos generará una vorágine tan poderosa que dejará al público sin aliento y con ganas de más. La serie cuenta con guion de Park Kyung‐soo, muy reconocido en el género de ficción política por su «trilogía del poder» que incluye The Chaser; Empire of Gold, y Punch, y la dirección está en manos del ilustre Kim Yong‐wan, quien fue galardonado por su drama web Love Cells, que además cuenta en su haber con trabajos muy populares en distintos géneros, como la serie dramática Maldición y las películas Champion y La maldición: Despertar de los muertos. El 2024 es un año en que la política ocupará la primera plana debido a que hay elecciones en Corea, y La vorágine será una gran alternativa de ficción que el público disfrutará sin dudas.

Agente cinturón negro

Esta película dramática de acción sigue las aventuras de Lee Jung‐do, un hombre con experiencia en taekwondo, kumdo y judo combinados que consigue trabajo como oficial experto en artes marciales para controlar a delincuentes con monitoreo electrónico. Comparte su labor con Kim Sun‐min, un oficial de libertad condicional que reconoce las habilidades de Jung‐do para detectar delitos y para las artes marciales. Este es el proyecto más reciente del director Jason Kim, cuya película Corredores de medianoche presentó un retrato inteligente y lleno de suspenso, con un elenco de personajes muy peculiares. Luego le siguió su trabajo con la serie de Netflix Sabuesos, que llegó al primer puesto en el Top 10 global de TV de habla no inglesa de Netflix. Un oficial experto en artes marciales vela por la seguridad de los ciudadanos protegiéndolos de los delincuentes y controlando electrónicamente a los convictos que podrían reincidir. Kim Woo‐bin interpreta a Lee Jung‐do, un talentoso experto en artes marciales que siempre ayuda a las personas en peligro. Aunque Jung‐do es un hombre como cualquiera que prioriza la diversión y la felicidad, logra crecer como persona al dedicarse a proteger a quienes están en riesgo. Kim Sung‐kyun encarna a Kim Sun‐min, un oficial de libertad condicional que le ofrece a Jung‐do el puesto de oficial experto en artes marciales porque reconoce su talento y su intuición. El sentido del deber y la experiencia de Sun‐min, combinados con la habilidad en artes marciales y los nervios de acero de Lee Jeong‐do, no son lo único queesta película tiene para ofrecer. La razón más importante para esperar con ansias el estreno de Agente cinturón negro es el realismo de sus escenas de acción, la tensión que les imprimen a las persecuciones de los criminales y la maravillosa química entre los protagonistas.

Unknown Chefs (título provisional)

En este reality show de competencia, un grupo muy variado de personas se enfrenta en una feroz batalla culinaria. Preguntarse quién cocina mejor en Corea del Sur ha marcado la pauta para reunir a un grupo de participantes que se reconocen por su destreza culinaria, sin importar edad, experiencia o tipo de comida. Desde chefs de restaurantes hasta aficionados que dominan el arte de la cocina casera, este show presentará una competencia sin precedentes entre personas apasionadas por el sabor. Creada por Yoon Hyeon‐jun (Crime Scene; Two Yoo Project Sugar Man; Sing Again), el dúo de estrellas Kim Hak‐min y Kim Eun‐ji (Sing Again) y la guionista Mo Eun‐seol (Liga de caballeros; Problem Child in House) Unknown Chefs pone la mesa para invitarnos a una competencia atrapante y llena de suspenso.

Nadie en el bosque

En esta serie de intriga y misterio, la vida de un hombre comienza a desmoronarse cuando, un verano, una misteriosa mujer aparece en medio del bosque en su hotel. Uno de los actores más importantes de Corea, el aclamado Kim Yun‐seok (Huida de Mogadiscio; Another Child; 1987: Cuando llega el día; El gran golpe; The Chaser) protagoniza esta historia en el papel de Jeon Yeong‐ha, el dueño del hotel. Yoon Kye‐sang (Caminante de los espíritus; La misión secreta; Ciudad sin ley) interpreta a Gu Sang‐jun, el anterior dueño del hotel en cuestión, y Ko Min‐si (Dulce hogar; Love Alarm; Jirisan; Juventud de mayo; Las contrabandistas de Guncheon; La bruja: Parte 1 - La subversión), quien ha trabajado en una impresionante variedad de géneros y personajes, encarna a Yoo Seong‐a, la misteriosa mujer que irrumpe en la vida de Yeong‐ha. Y por último, el gran actor Lee Jung‐eun (Una dosis diaria de sol; Tribunal de menores; Cuando la camelia florece; Parásitos) interpreta a Yoon Bo‐min, un exdetective estrella del Departamento de Homicidios que ahora es el implacable inspector que sigue el caso. Creado por el director Mo Wan‐il, cuyo trabajo en El mundo de los casados y En el aire fue muy aclamado por sus matices psicológicos y su fuerza dramática, este peculiar thriller de misterio mantendrá al público pegado a la pantalla con sus escalofriantes giros y sorpresas.

Cuarto trimestre de 2024

El Sr. Plancton

Un hombre que no debería haber nacido y la mujer más infeliz del mundo se ven obligados a acompañarse durante el último tramo de la vida de él. El prolífico Woo Do‐hwan (Sabuesos; El abogado de Joseon: La ética; El rey: Eterno monarca; The Divine Move 2: The Wrathful; La furia divina) interpreta a Hae‐jo, un hombre que nació fuera del matrimonio y fue arrojado a vagar por la vida sin familia. El rol de Jae‐mi, la exnovia de Hae‐jo —la prometida más infeliz del mundo—, lo interpreta Lee You‐mi (Estamos muertos; Nam-soon, una chica superfuerte; Hostage: Missing Celebrity), la primera actriz asiática en ganar un premio Emmy® a mejor actriz invitada en una serie dramática por su trabajo en El juego del calamar. El prometido de Jae‐mi, Eo‐heung, es el único hijo del heredero de una familia ilustre y tradicional —el patriarca de un respetado clan—, y lo encarna Oh Jung‐se (Dulce hogar: T2; Seúl efervescente; Tela de araña; Demonio; Está bien no estar bien). El papel de Beom Ho‐ja —la madre de Eo‐heung, una mujer de 60 años que vive bajo el constante escrutinio de su familia política— queda en manos de la celebrada Kim Hae‐sook (El monstruo de la vieja Seúl; Nam‐soon, una chica superfuerte; Demonio; Bajo el paraguas de la reina; Mañana; El trono; El gran golpe), una de las actrices más importantes de Corea por su impresionante versatilidad. El Sr. Plancton cuenta con el guion de Jo Yong (Está bien no estar bien) y la dirección de Hong Jong‐chan (Tribunal de menores; Mis queridos amigos).

El Gran Diluvio

Esta película de sci‐fi y catástrofe transcurre durante el que podría ser el último día de la Tierra, después de una terrible inundación que asola el planeta, y muestra la lucha desesperado por salvar a una niña de un apartamento inundado. El director Kim Byung‐woo regresa después de haber sido aclamado por el público y la crítica con The Terror Live, por su innovador estilo y e interesante trama, y Take Point, por el retrato preciso y vívido de una situación extrema y de las personas que la experimentan. Kim Da‐mi, quien dejó una gran impresión con sus roles en la película La bruja: Parte 1 - La subversión y la serie Itaewon Class, interpreta a Anna, una investigadora de inteligencia artificial que lucha por sobrevivir ante los embates del agua. El rol de Hee‐jo, un miembro del equipo de seguridad que intenta salvar a Anna de la inundación que amenaza al mundo entero, es interpretado por el versátil actor Park Hae‐soo, quien ha deslumbrado con su talento en éxitos internacionales como El juego del calamar, y en series como La casa de papel: Corea y Narcosantos. Con la dupla ganadora de Kim Da‐mi y Park Hae‐soo, ambos conocidos por crear personajes atractivos y brindar actuaciones memorables, El Gran Diluvio retrata la lucha desesperada y las emociones complejas que surgen frente a lo extremo de un desastre insuperable.

Cielo para dos: Temporada 4

El reality show de citas de increíble popularidad Cielo para dos vuelve con una cuarta temporada. Otra vez, un grupo de solteros atractivos y atrevidos busca el amor en una isla desierta. ¿La única vía de escape? Encontrar a su pareja perfecta para vivir una noche romántica en el «paraíso». Desde su estreno en 2021, este show viene calentando la pantalla con cada romance que se gesta allí. La temporada 3, que se estrenó en diciembre de 2023, sorprendió al público con un cambio en las reglas y algunos giros que la distinguieron de la fórmula de temporadas anteriores. Debido a su éxito, Cielo para dos se convirtió en la primera serie coreana sin guion de Netflix que se renueva para una cuarta temporada. Cielo para dos ha tenido un gran reconocimiento en Corea en todas sus temporadas. Al estrenar su temporada 1, el show se convirtió en la primera serie coreana sin guion que llegó al Top 10 global de TV de habla no inglesa de Netflix. La temporada 2 sostuvo su popularidad y ocupó la misma lista durante cuatro semanas consecutivas, además de acumular la impresionante cifra de 65 millones de horas vistas, superando el récord de la temporada anterior. La temporada 3 continuó con esta tendencia, manteniendo al show en los primeros puestos del Top 10 global de TV de habla no inglesa durante cinco semanas consecutivas, desde su debut hasta el episodio final, y se aseguró un lugar en el Top 10 en 31 países. Luego de romper récords por tres temporadas consecutivas, Cielo para dos dejó a los fans con muchas ganas de ver qué pasará en la temporada 4.

Uprising

Ambientada en la era de Joseon durante los tumultuosos tiempos que siguieron a la guerra, Uprising es un viaje apasionante a través de las vidas de dos amigos de la infancia que se convierten en adversarios: Cheon‐yeong (interpretado por Gang Dong‐won), un esclavo con un increíble talento para la espada y las artes marciales que lucha por liberarse de una injusta servidumbre, y Jong‐ryeo (interpretado por Park Jeong‐min), maestro de Cheon‐yeong y vástago de la familia de militares más influyente de Joseon que toma a Cheon‐yeong bajo su ala, y luego se une al ejército real, elevándose al puesto más cercano al rey Seonjo. Producida y coescrita por el director Park Chan‐wook, este reciente trabajo del director Kim Sang‐man combina el drama humano de las personas que sobreviven a una época caótica con el atractivo del género de acción y sus secuencias de persecuciones. La expectativa es grande, porque esta es la primera colaboración entre los protagonistas Gang Dong‐won y Park Jeong‐min. El público también esperará con ansias ver a Cha Seung‐won, que interpretará al rey Seonjo, un monarca que abandona a su pueblo para refugiarse durante una turbulenta guerra. El elenco promete ser un ensamble impresionante para este drama: Kim Shin‐rock interpreta a Beom‐dong; Jin Sun‐kyu tiene el rol de Kim Ja‐ryeong, un general de familia noble que lidera el ejército de los justos y a las personas que lo siguen, y Jung Sung‐ill encarna a Kenshin, un brutal soldado al frente del ejército japonés.

Zombiverso: Temporada 2

Llega la temporada 2 de Zombiverso, una serie que marcó un nuevo récord para los shows de variedades coreanos al ocupar el quinto lugar en el Top 10 global de Netflix de TV de habla no inglesa, además de figurar en el Top 10 de 13 países entre los que se incluyen Corea, Ecuador, Hong Kong, México, Perú, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam. El productor principal Park Jin‐kyung de Kakao Entertainment (My Little Television; March of the Ants; Dunia: Into a New World) y el productor Moon Sang‐don (Hey! First Time in KOREA?;Night Walking Night) trabajan en equipo una vez más para llevar al mundo más risas y sorpresas. Los nuevos integrantes del elenco se sumarán a una nueva temporada en la que los invitados son muy extravagantes y creativos, y se ha informado que los zombis elevarán la apuesta, lo que hará que sea más difícil sobrevivir al Zombiverso. Los fans de todo el mundo ya están esperando con ansias esta temporada 2 más potente y feroz, entusiasmados por el regreso del show que creó un nuevo género de «entretenimiento zombi coreano».

Rumbo al infierno: Temporada 2

En la temporada 2 se desata un mundo caótico exacerbado por los constantes avisos del infierno, donde la abogada Min Hyejin del bufete Sodo, La Nueva Verdad y La Lanza se vuelven a encontrar cuando el director de La Nueva Verdad Jung Jinsu y Park Jungja resucitan. Kim Hyun‐joo retoma el papel de Min Hyejin, una abogada que lucha contra un grupo de fanáticos, La Lanza, que veneran a Jung Jinsu y La Nueva Verdad. Kim Sung‐cheol encara el rol de Jung Jinsu, el fundador de La Nueva Verdad, quien esconde un pasado en el infierno para proteger sus doctrinas y su institución. Los actores Kim Shin‐rock, Lee Dong‐hee, Yang Ik‐june y Lee Re retoman sus roles de la temporada 1 como Park Jungja, el director Kim Jeongchil, Jin Kyunghun y Jin Heejung, respectivamente, para seguir contando las historias de quienes fueron los protagonistas de la temporada anterior. Además, Im Seong‐jae interpreta a un miembro de Sodo que perdió a un ser querido a manos de los ejecutores, y Hong Euy‐jun encarna a un líder de Sodo que guía a la organización junto con Min Hyejin. Cho Dong‐in y la invitada especial Moon Geun‐young tendrán a su cargo los roles de los jefes de La Lanza. Rumbo al infierno es una serie de Netflix basada en el legendario cómic creado por el artista editorial Choi Gyu‐seok (del webcómic Songgot) y el director Yeon Sang‐ho (Estación zombie: Tren a Busan; Estación zombie 2: Península), quien es muy admirado por los fans por los temas poco convencionales que aborda y sus indagaciones sobre la vida y la muerte, el crimen y el castigo, la autonomía y la coerción.

Una maleta

Un servicio de matrimonios clandestino queda al descubierto cuando una maleta aparece en la orilla de un lago y deja en evidencia la extraña unión de una pareja. La versátil Seo Hyun‐jin (Otra vez Oh Hae Young; La temperatura del amor; Belleza interior; Perro negro; ¿Por qué ella?), quien es famosa por la perfección de cada uno de sus personajes, será quien encarne a In‐ji, la empleada de una empresa llamada NM que forma parejas para matrimonios de corta duración. El prolífico Gong Yoo (Mar de la Tranquilidad; Goblin: El solitario ser inmortal; Seobok; La era de las sombras; Estación zombie: Tren a Busan), que se desempeña en todo tipo de géneros, será quien interprete a Jeong‐won, un productor musical que sufre de ansiedad y soledad debido a un doloroso pasado. Cuando solo les queda un año en su contrato, según indica el servicio premium de citas que promete a la pareja perfecta, In‐ji y Jeong‐won se adaptan de a poco el uno al otro... hasta que una maleta que llega a la orilla de un lago revela secretos y penas que habían estado ocultos. Basada en la novela de la escritora Kim Ryeo‐ryeong, considerada una maravillosa narradora del mundo literario coreano por sus obras «Punch» y «Thread of Lies», Una maleta cuenta con la dirección de Kim Gyu‐tae (Nuestro horizonte azul; Está bien, eso es amor; Live), reconocido por su estilo delicado y sensible, y el guion de Park Eun‐young (Hwarang: El comienzo), quien brindará al público una historia tan novedosa y atrapante como ninguna.

El juego del calamar: Temporada 2

El juego del calamar narra la historia de un grupo desesperado de jugadores que arriesgan la vida para ganar el gran premio final de 45 mil 600 millones de wones en un misterioso juego de supervivencia extrema. Tras su estreno en 2021, la serie pronto se convirtió en un fenómeno global y en una de las más populares de Netflix. La tan esperada temporada 2 seguirá a Gi‐hun, quien deja sus planes de irse a EE. UU. e inicia una persecución. El director Hwang Dong‐hyuk —quien hizo historia en la edición n.o 74 de los Primetime Emmy® al ser el primer asiático en ganar el premio a mejor dirección de una serie dramática— una vez más se encarga del guion, la dirección y la producción de la serie. Lee Jung‐jae, Lee Byung‐hun, Wi Ha‐jun y Gong Yoo retoman sus papeles de la temporada 1. Se suman al elenco Im Si‐wan, Kang Ha‐neul, Park Gyuyoung, Lee Jin‐uk, Park Sung‐hoon, Yang Dong‐kun, Kang Ae‐shim, Lee David, Choi Seung‐hyun, Roh Jae‐won, Jo Yuri y Won Ji‐an.