Dave Chappelle gana su quinto Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Comedia: ¿Por qué premian a los comediantes en este galardón?

Dave Chappelle ha obtenido su quinto Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Comedia, por su álbum “Dave Chappelle: What’s in a Name?”, relacionado con el lanzamiento en 2022 de su especial de Netflix del mismo nombre.

Chapppelle fue el vencedor sobre los competidores Wanda Sykes, Sarah Silverman, Chris Rock y Trevor Noah, quien se desempeñó como anfitrión en la 66ª entrega anual de los Premios Grammy.

El destacado comediante señaló en su discurso: ‘’Cuanto más dices que no puedo decir algo, más urgente me resulta decirlo, Y no tiene nada que ver con lo que dices que no puedo decir. Tiene todo que ver con mi derecho, mi libertad, de expresión artística. ‘’

Y concluyó: ‘’Eso es valioso para mí. Eso no está separado de mí. Vale la pena protegerlo para mí, y vale la pena protegerlo para todos los demás que se esfuerzan en nuestras nobles, nobles profesiones”.

Para muchos, este galardón a los comediantes plantea la pregunta sobre por qué son premiados en esta categoría en los Premios Grammy.

Categoría especial en los Grammy

El galardón de Mejor Álbum de Comedia es una forma de reconocer, celebrar el talento y la creatividad de los artistas que se dedican a la comedia.

Los Grammy reconocen la importancia de la libertad de expresión artística y valoran la habilidad de los comediantes para generar diálogo y debate a través de su humor.

Esta categoría se otorga desde 1959 hasta 1993 y luego desde 2004 hasta la actualidad, que ha tenido varias denominaciones a lo largo del tiempo: